Otac novog pojačanja Hajduka bježao je od strijeljanja u ratu

Otkad znam za sebe, navijač sam Hajduka i Slavije Prag. Ne može bolje od toga, rekao je u davnom intervjuu za Germanijak Stefan Simić, novi stoper Hajduka. Iako je većinu svog života proveo u Češkoj, još je odmalena bio uz splitske 'bile', a tu su mu ljubav usadili roditelji - otac Radoje, bosanski Srbin iz Prijedora, te majka Suzana, rođena Zagrepčanka.

Foto: Hajduk/Facebook

Kad je počeo rat oni su morali odseliti iz Prijedora u Zagreb gdje je Simićev otac radio kao ravnatelj carinske ispostave Žitnjak. No, pošto su se tada 'brojala krvna zrnca', a on je bosanski Srbin, pobjegao je u Češku od straha pred Merčepovim trupama kako ne bi završio na Pakračkoj poljani, prenosi Jutarnji list.

Stefan je rođen 20. siječnja 1995. godine u češkoj prijestolnici te se nogometom počeo baviti kao šestogodišnjak u praškoj Slaviji. Bio je iznimno talentiran te je s 15 godina i 11 dana potpisao profesionalni ugovor te je tako postao najmlađi igrač koji je to učinio s praškom Slavijom. Slobodno je vrijeme ljeti provodio u vikendici na Supetru na Braču gdje se Stefan još više povezivao s Hajdukom.

Njegova je majka umrla dok je on bio dijete. Bila je rođena u Zagrebu pa tako Stefan ima poveznice s Hrvatskom, odnosno ima i hrvatsko državljanstvo. Zbog toga ga je navodno nekoliko puta zvao HNS da nastupa za hrvatsku reprezentaciju, no on je izabrao Češku.

Foto: Instagram

- Kao malen zavolio sam Brač, a uvijek smo pričali o Hajduku. Pratim općenito, na trećem smo mjestu, borba za titulu. Kao dječaku još naš prijatelj Milan Martinović, inače menadžer iz Praga, darovao mi je dres Stipe Pletikose, čuvam ga u našem praškom stanu kao nešto najdraže - poručio je svojevremeno Stefan za Slobodnu Dalmaciju.

Za Slaviju je odigrao jednu utakmicu i to upravo protiv Hajduka za 100. rođendan te je nakon toga privukao pažnju stranih klubova te ga je dovela Genoa u siječnju 2012. u svoj omladinski pogon dovodi Genoa za oko pola milijuna eura.

U Primaveri su igrali i s dvije, tri godine starijim suigračima, a igrao je i sa Ahmedom Saidom. Dobrim igrama u Primaveri zaslužio je poziv u Milan te se ustalio u juniorskoj momčadi pod palicom Pippa Inzaghija, a nastupao je i za mlađe selekcije češke reprezentacije.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

S njim su tada igrali Davide Calabria, Bryan Cristante i danas udarna igla SPAL-a Andrea Petagna. No danas dobri igrači nekad su grijali klupu u seniorskom sastavu Milana ili pak su slani na posudbu kao što je to bilo u slučaju Stefana Simića.

Otišao je na posudbu u Varese, tamo je malo igrao, ali se većinom družio na klupi s Brunom Petkovićem. Tad je i slomio fibulu, pa je to bila sezona za zaborav.

Vratio se u Milan i tad bio na korak do prelaska u Hajduk. Sve je bilo dogovoreno za posudbu, ali ozljeda Elyja i Mexesa prisilili su Mihajlovića da vrati mladog Čeha za 'svaki slučaj' pa je Simić opet - sjedio.

Tad je opet otišao na posudbu u belgijski Mouscron i tamo odigrao 30 utakmica uz dva zabijena gola, a ustalio se i u mladoj reprezentaciji Češke te je zaigrao na U21 Europskom prvenstvu gdje je bio uvršten u najbolju jedanaestorku natjecanja.

Za Milan tad nije zaigrao, već je opet poslan na posudbu u Crotone gdje su ga dobre igre dovele do češke A reprezentacije u kojoj je debitirao protiv Katara (1-0). Zbog ozljede je odigrao tek devet utakmica za talijanski klub, ali i tada je 'zapeo za oko' Edinu Džeki.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

- Za mene je Češka na prvom mjestu, ali istina je da imam još opcija. Džeko se raspitivao o mojoj situaciji. BiH je sama po sebi vrlo zanimljiva, imaju sjajne igrače i kompletan proces kroz koji sada prolazi je interesantan, tako da ta staza može biti zanimljiva za budućnost - rekao je tada Simić.

Nakon toga je još bio u Frosinoneu, ali u toj se epizodi nema što prikazati. Nakon velikih problema opet je igrao za Milan u Primaveri te je imao jedan nastup u Europskoj ligi, ali izgleda da je pronašao rješenje za ponovni uspon. Potpisao je za splitski Hajduk i dočekao priliku da zaigra u 'bilom' dresu i želja mu se napokon ispunila, potpisao je za Hajduk do 2023.