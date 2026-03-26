Otac Zrinke Ljutić u šoku zbog milijuna koji su nestali iz HSS-a: Nama su rekli da nemaju novca

Hrvatski skijaški savez našao se u središtu velike afere koja je ozbiljno uzdrmala sport koji je godinama donosio radost navijačima. Nakon što su USKOK i policija pokrenuli izvide, potvrđeno je ono o čemu se već nagađalo. Uslijedila su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Zagreba i Istarske županije.

Istraga je započela nakon što je glasnogovornik saveza Nenad Eror zaustavljen na granici s 120.000 eura u vozilu. Prema dostupnim informacijama, istražitelji sumnjaju da je više osoba sudjelovalo u zločinačkom udruženju povezanom s korupcijom i pranjem novca.

U fokusu istrage našao se i bivši direktor Vedran Pavlek, koji je nakon izbijanja afere podnio ostavku. Osim njega, pod povećalom su i bivši glavni tajnik Damir Raos te još nekoliko osoba, uključujući Boženu Hrvoj Mejić i Georga Mausera. Nakon pretraga, osumnjičene će dovesti na ispitivanje u USKOK, koji će potom odlučiti o eventualnom istražnom zatvoru.

Prema sumnjama istražitelja, Pavlek je dio nezakonito izvučenog novca trošio na luksuz. Navodno čak oko tri milijuna eura na putovanja i kupnju skupe robe poznatih svjetskih brendova. Putovao je diljem svijeta, uključujući destinacije poput Maldiva, Dubaija, Katara, Egipta, SAD-a, Andore i Francuske.

Aferu je komentirao i otac hrvatske skijašice Zrinke Ljutić, Amir.

- Čitamo po novinama i portalima, ne znam da li da se smijemo ili plačemo. Stvarno je šok. Ovako nešto teško da smo pojmiti mogli. Suludo! Nisam o tome razmišljao jer uvijek su nama govorili da nemaju novca, štednja je, ovo-ono. Naravno, imali smo uvjete, ali smo morali paziti na svaki euro. To su cifre na kojima generacije skijaša mogu skijati bez ikakvih problema. Ako računate da je budžet jednog skijaša tipa Zrinka po sezoni s putovanjima u Ameriku i svime između 150.000 i 200.000 eura, prema ovim ciframa to je kap u moru. A govorim o najboljim sportašima, drugi mogu i s puno manjim iznosom. Svaki sportaš tu izlaže svoju glavu i krvavo se radi. Mi nismo došli tu ni uz pomoć saveza ni ikoga, do 17. godine smo išli potpuno sami. I onda kad vidite da se netko tako ponaša, to je šok - kazao je za Novu TV-u.

Dodatni udarac za savez stigao je od Hrvatske pošte, jednog od glavnih sponzora reprezentacije, koja je odlučila raskinuti suradnju nakon izbijanja afere.