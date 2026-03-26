Obavijesti

Sport

Komentari 26
VELIKI SKANDAL

Otac Zrinke Ljutić u šoku zbog milijuna koji su nestali iz HSS-a: Nama su rekli da nemaju novca

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Otac Zrinke Ljutić u šoku zbog milijuna koji su nestali iz HSS-a: Nama su rekli da nemaju novca
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ako računate da je budžet jednog skijaša tipa Zrinka po sezoni s putovanjima u Ameriku i svime između 150.000 i 200.000 eura, prema ovim ciframa to je kap u moru, poručio je Amir Ljutić

Hrvatski skijaški savez našao se u središtu velike afere koja je ozbiljno uzdrmala sport koji je godinama donosio radost navijačima. Nakon što su USKOK i policija pokrenuli izvide, potvrđeno je ono o čemu se već nagađalo. Uslijedila su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Zagreba i Istarske županije.

4
Foto: hrvatski skijaški savez

Istraga je započela nakon što je glasnogovornik saveza Nenad Eror zaustavljen na granici s 120.000 eura u vozilu. Prema dostupnim informacijama, istražitelji sumnjaju da je više osoba sudjelovalo u zločinačkom udruženju povezanom s korupcijom i pranjem novca.

USKOK NA SKIJANJU Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

U fokusu istrage našao se i bivši direktor Vedran Pavlek, koji je nakon izbijanja afere podnio ostavku. Osim njega, pod povećalom su i bivši glavni tajnik Damir Raos te još nekoliko osoba, uključujući Boženu Hrvoj Mejić i Georga Mausera. Nakon pretraga, osumnjičene će dovesti na ispitivanje u USKOK, koji će potom odlučiti o eventualnom istražnom zatvoru.

Prema sumnjama istražitelja, Pavlek je dio nezakonito izvučenog novca trošio na luksuz. Navodno čak oko tri milijuna eura na putovanja i kupnju skupe robe poznatih svjetskih brendova. Putovao je diljem svijeta, uključujući destinacije poput Maldiva, Dubaija, Katara, Egipta, SAD-a, Andore i Francuske.

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - veleslalom muški, druga vožnja
Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - veleslalom muški, druga vožnja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Aferu je komentirao i otac hrvatske skijašice Zrinke Ljutić, Amir.

- Čitamo po novinama i portalima, ne znam da li da se smijemo ili plačemo. Stvarno je šok. Ovako nešto teško da smo pojmiti mogli. Suludo! Nisam o tome razmišljao jer uvijek su nama govorili da nemaju novca, štednja je, ovo-ono. Naravno, imali smo uvjete, ali smo morali paziti na svaki euro. To su cifre na kojima generacije skijaša mogu skijati bez ikakvih problema. Ako računate da je budžet jednog skijaša tipa Zrinka po sezoni s putovanjima u Ameriku i svime između 150.000 i 200.000 eura, prema ovim ciframa to je kap u moru. A govorim o najboljim sportašima, drugi mogu i s puno manjim iznosom. Svaki sportaš tu izlaže svoju glavu i krvavo se radi. Mi nismo došli tu ni uz pomoć saveza ni ikoga, do 17. godine smo išli potpuno sami. I onda kad vidite da se netko tako ponaša, to je šok - kazao je za Novu TV-u.

Dodatni udarac za savez stigao je od Hrvatske pošte, jednog od glavnih sponzora reprezentacije, koja je odlučila raskinuti suradnju nakon izbijanja afere.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026