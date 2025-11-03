Otišla je legenda Dinama: Zvali su ga 'džentlmen nogometa', a Pele je trčao da se slika s njim

U povijesti zagrebačkog Dinama, ime Rudolfa "Rudija" Belina zauzima istaknuto mjesto. Smatran je jednim od tehnički najdarovitijih igrača svoje generacije, a zbog svog stila igre i ponašanja na terenu i izvan njega stekao je poštovanje suigrača, suparnika i javnosti. U medijima i među navijačima ostao je zapamćen pod nadimkom "Džentlmen nogometa", koji je opisivao njegovu igru i karakter. Preminuo je 3. studenoga 2025., dan prije svog 83. rođendana, a njegova ostavština i danas je važan dio povijesti maksimirskog kluba.

Od livade do Maksimira

Rođen u Zagrebu 4. studenoga 1942. kao najmlađi od trojice braće, Rudi je nogometni put započeo na zagrebačkim livadama, kao i mnogi dječaci njegove generacije. Njegov prvi uzor bio je stariji brat Bruno, tada poznati nogometaš, čija je smrt u prometnoj nesreći utjecala na Rudijev život.

Na Maksimirski stadion stigla je generacija 1982. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Organizirani nogomet počeo je igrati 1957. u zagrebačkom Jedinstvu, gdje je stigao s prijateljima iz razreda. Iako je želio igrati na poziciji napadača, njegova svestranost brzo je došla do izražaja te je u tri godine promijenio gotovo sve pozicije. Upravo je ta polivalentnost privukla pažnju skauta Dinama na turniru republika u Tuzli, gdje je Belin zapažen kao član hrvatske omladinske reprezentacije. Dobar nastup omogućio mu je prelazak u Dinamo i poziv u juniorsku reprezentaciju Jugoslavije.

Već tada, u ranim danima, pokazivao je izraženu mirnoću i tehniku, posebno pri izvođenju slobodnih udaraca i jedanaesteraca, koji su postali prepoznatljiv dio njegove igre. Tehniku udarca s bijele točke preuzeo je promatrajući Vladimira Čonča. "Ja sam toliko automatizirao jedanaesterac da mi je to bio udarac ‘lijevom rukom’. Ipak, moja su strast bili ‘slobodnjaci’", povjerio se jednom prilikom.

Polivalentnost i uspon u Dinamu

Dolazak u Dinamo 1959. godine nije značio automatski ulazak u prvu momčad. Karijeru je započeo u drugoj momčadi, postupno se probijajući prema prvom sastavu. Tijekom karijere u Dinamu pokazao je veliku prilagodljivost. Igrao je halfa, povučenu spojku, desnog braniča, zadnjeg veznog, a prema vlastitom priznanju, najbolje se osjećao na poziciji libera, gdje je do izražaja dolazila njegova sposobnost oduzimanja lopti bez prekršaja.

Na Maksimirski stadion stigla je generacija 1982. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Njegov talent je bio prepoznat. U sezoni 1963./64. proglašen je najboljim igračem Jugoslavije. Iste godine, u anketi među članovima kluba, dobio je veliku podršku. Od 3231 člana, za njega je glasalo 2803, ostavivši drugoplasiranog Slavena Zambatu daleko iza sebe. Kao jedna od njegovih glavnih odlika isticala se psihička stabilnost. "Ne sjećam se utakmice koja bi me impresionirala u toj mjeri da sam imao tremu", znao je reći, potvrđujući svoju reputaciju staloženog igrača.

Zadivio velikog Pelea

Vrhunac Belinove karijere, kao i cijele generacije, bila je 1967. godina i osvajanje Kupa velesajamskih gradova. U uzvratnoj utakmici četvrtfinala protiv Juventusa u Zagrebu, Belin je preuzeo odgovornost. Njegov prvi slobodni udarac prošao je blizu vratnice, no desetak minuta kasnije bio je precizniji. S gotovo istog mjesta, postigao je pogodak iz slobodnog udarca za vodstvo od 2:0 u utakmici koju je Dinamo na kraju dobio s 3:0.

Jedan od najvažnijih pogodaka u karijeri postigao je u polufinalu protiv Eintrachta iz Frankfurta. Nakon poraza od 3:0 u prvoj utakmici, Dinamo je u Zagrebu trebao nadoknaditi veliki zaostatak. U produžecima, pri rezultatu 3:0, dosuđen je jedanaesterac. U 102. minuti, pred punim Maksimirom, Belin je uzeo loptu. Preciznim udarcem postavio je konačnih 4:0 i osigurao plasman u finale, gdje je kasnije pobijeđen Leeds United.

Godine 1969. Dinamo je odigrao utakmicu protiv moćnog brazilskog velikana, Santosa. Kakve su to igračine bile, Gilmar, Carlos Alberto, Edu, Rildo... No Dinamo je igrao hrabro, bio je to nogomet kakav danas mogu odigrati jedino Barcelona i Real Madrid. Potez na potez. Utakmica je toliko oduševila Pelea da je nakon utakmice rekao da nikad nije vidio momčad koja se tako nadigrava. I da bi najradije sutra odigrao revanš. Rudi Belin je brijirao na terenu

- Rudač je tak odigral da je Pele na kraju tekme došao do njega i zamolil ga da se fotkaju! Da, došao je do Belina, stisnuo mu ruku i rekao da je bio sjajan - rekao je Marijan Čerček o toj utakmici.

Karijera nakon igračkih dana

Nakon desetljeća u Dinamu (1959. – 1970.), tijekom kojeg je odigrao 410 utakmica, postigao 74 gola te osvojio Kup velesajamskih gradova i tri Kupa Jugoslavije, karijeru je završio u belgijskom Beerschotu. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 29 nastupa i šest golova, a bio je i dio momčadi koja je osvojila srebro na Europskom prvenstvu 1968.

Nogometom se nastavio baviti i nakon igračke karijere. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu i posvetio se trenerskom poslu. U tri je navrata vodio prvu momčad Dinama, a bio je i asistent Miroslavu "Ćiri" Blaževiću u sezoni 1981./82., kada je osvojen naslov prvaka nakon 24 godine. Kratko je vodio i reprezentaciju Iraka, gdje je zabilježen njegov dvoboj protiv Irana, koji je s klupe vodio Blažević.

Zagreb: Okupljanje stare mom?adi Dinama koja je osvojila Kup Velesajamskih gradova | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Do kraja života ostao je povezan s Dinamom, redovito prateći utakmice. Njegova prisutnost u Maksimiru bila je cijenjena. U travnju 2021., uoči uzvratne utakmice protiv Villarreala, posjetio je igrače i održao im govor podrške.

"Dečki moji, gospodo pravi dinamovci! Znajte da su sve moje misli vezane uz vaše igre. Bitno je da igrate svi za jednog i jedan za sve i da ponosno izađete s terena. Moja je duša s vama. Znajte da vas pratim svugdje, živim za vas, a da vam iskreno kažem, kad vi igrate, ništa me ne boli", poručio im je tada.

Rudolf Belin ostaje zapamćen kao jedan od najistaknutijih igrača u povijesti kluba. Njegov stil igre, tehnička vještina i sportsko ponašanje osigurali su mu status jedne od legendi Dinama, a nadimak "Džentlmen u kopačkama" i danas opisuje način na koji ga pamte generacije navijača hrvatskog nogometa. Počivao u miru.