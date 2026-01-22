Otišla je legenda Kutije šibica: Preminuo Stjepan Štef Pavlic

Zagrebački mali nogomet izgubio je velikog čovjeka. U 59. godini života napustio nas je Stjepan Pavlic, za prijatelje i suparnike jednostavno Štef, jedan od najvećih igrača u bogatoj povijesti kultnog turnira Kutija šibica.

Bio je, kako su ga opisivali suigrači i protivnici, apsolutna zvijer. Fizički toliko dominantan da ga je bilo gotovo nemoguće zaustaviti u duelu, a na tu moćnu građu dodao je nevjerojatnu tehniku i razornu ljevicu koja je parala mreže. Bio je praktički savršen stroj za golove, igrač koji je sam mogao riješiti utakmicu. Nije slučajno da je tradicionalno najvažniji dan turnira, 26. prosinca, upravo Štefanje - dan kada je Pavlic slavio imendan i redovito častio publiku majstorijama.

Dječak iz Sesveta pokorio Kutiju

Njegova priča na Kutiji šibica krenula je početkom osamdesetih, kada je kao dječak upijao poteze svojih idola na Kegliću. Prvi put je na najdražem turniru zaigrao sa samo 15 godina, a krajem desetljeća je s prijateljima iz Sesveta počeo graditi legendu. Nakon izgubljenog finala 1990.s Alibi Unimagom, Pavlic je krenuo u nevjerojatnu seriju. Osvojio je Kutiju čak pet puta, postavši ikona zlatnog doba turnira.

Pehar je dizao 1991. i 1992. kao igrač Vero T.IN.US.-a, 1993. s Unimag Puntijarkom te 1994. s momčadi Disco NBA Vrbovec. Svoju posljednju krunu osvojio je 2002. godine s Riva Grupom. Posebno se pamti finale iz 1991., kada je u produžetku zabio pobjednički gol za 3-2 i slavio s navijačima, dok su ga protivnički zasipali upaljačima.

Zagreb: Turnir Kutija Šibica, Sokol Klub - Mickey Mouse GO Mami? | Foto: Luka Klun/PIXSELL

Golgeter kakav se ne pamti

Iako je bio timski igrač, njegova statistika je impresivna. Prvi put je najbolji strijelac turnira bio 1988. godine, kada je u prve dvije utakmice zabio nevjerojatnih 25 golova; prvo 14, a zatim 11.

​- Bilo je to vrijeme kada je na turniru igrao velik broj kvartovskih momčadi, kada se nije igralo za novac, nego za gablec i pivo - prisjetio se Pavlic u jednom intervjuu.

U kasnijim godinama s nostalgijom je govorio o starim vremenima, ističući kako se nekad igralo s više "vica i prekrasnih poteza", dok se danas sve svelo na snagu i automatizme. Upravo je on bio simbol tog starog, mangupskog hakla. Odlaskom Stjepana Pavlica Kutija šibica izgubila je jednog od najvećih.