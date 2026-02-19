Obavijesti

NIJE PRVI PUT

Otkazali natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama! Evo koja

Otkazali natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama! Evo koja
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Nije prvi put da su loši vremenski uvjeti prisilili na promjene u rasporedu Olimpijskih igara u Livignu. U utorak su organizatori odgodili žensko natjecanje u daskanju na snijegu u disciplini slopestyle za medalje

Natjecanja u slobodnom skijanja u disciplini halfpipe i akrobatskim disciplinama na Zimskim olimpijskim igrama otkazana su u četvrtak i premještena na sljedeći dan zbog obilnog snijega u Livignu.

Kvalifikacije i finale za muškarce u akrobatskim disciplinama premješteni su na petak s početkom u 9.30 sati, dok raspored kvalifikacijskih utrka za muškarce u disciplini halfpipe još nije potvrđen.

Raspored za četvrtak još uvijek uključuje kvalifikacije za žene u discilini halfpipe navečer, a dužnosnici su rekli da će se kasnije tijekom dana donijeti odluka o tome hoće li se odgoditi.

Nije prvi put da su loši vremenski uvjeti prisilili na promjene u rasporedu Olimpijskih igara u Livignu. U utorak su organizatori odgodili žensko natjecanje u daskanju na snijegu u disciplini slopestyle za medalje i početak sobdno skijanja u akrobatskim disciplinama za muškarce i žene.

