NAPADALO 40 CM SNIJEGA

Otkazan ženski superveleslalom u Zauchenseeu: Organizatori se nisu mogli boriti protiv snijega

Otkazan ženski superveleslalom u Zauchenseeu: Organizatori se nisu mogli boriti protiv snijega
Foto: Gintare Karpaviciute

Svjetski kup za žene nastavit će se u utorak noćnim slalomom u Flachauu, a tijekom vikenda ponovno će nakon gotovo 15 godina biti domaćin Tarvisio sa spustom i super-G-om

Organizatori Svjetskog kupa u austrijskom Zauchenseeu bili su prisiljeni otkazati današnji superveleslalom Svjetskog kupa za skijašice.

Radnici i volonteri nisu mogli očistiti i pripremiti stazu nakon što je preko noći palo do 40 centimetara snijega, izvijestila je austrijska novinska agencija APA.

- Suočili smo se s nemogućim zadatkom. Sigurnost je na prvom mjestu, u olimpijskoj smo sezoni, to je glavni prioritet - rekao je Michael Walchhofer, voditelj organizacijskog odbora natjecanja.

Amerikanka Lindsey Vonn pobijedila je u spustu u subotu, koji je održan na skraćenoj stazi, a 41-godišnja veteranka ostvarila je svoju 84. pobjedu u karijeri u natjecanjima Svjetskog kupa, a 45. u spustu.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Leonhard Foeger

Zbog problema s novim snijegom proveden je samo jedan od dva planirana službena treninga, a skijašice su također startale s rezervnog starta.

Svjetski kup za žene nastavit će se u utorak noćnim slalomom u Flachauu, a tijekom vikenda ponovno će nakon gotovo 15 godina biti domaćin Tarvisio sa spustom i super-G-om.

