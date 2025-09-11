Otkrili identitet jednog od Vučićevih batinaša: U Zagrebu ga nokautirali za 32 sekunde!

Srpska nogometna reprezentacija doživjela je debakl od Engleske usred Beograda i izgubila 5-0. Bio je to dvoboj kvalifikacija za SP, ali prava drama odvijala se na tribinama.

Naime, nakon trećeg gola Engleza cijeli je stadion počeo vikati "Tko ne skače, taj je ćaći", aludirajući na uzvike koji su usmjereni protiv predsjednika Aleksandra Vučića, a mogu se čuti na studentskim prosvjedima u Beogradu.

Kad je počelo skandiranje, sa zapadne i istočne tribine počeli su se dizati Vučićevi batinaši koji su uletjeli među navijače i počeli ih tući. Jedan od njih je Miloš Lukovac, MMA borac, koji se nije proslavio na borbi u Zagrebu.

U dvorani Cibone se na "Golden Fightu" prošle godine borio protiv Hrvata Roka Đorđića i izgubio nakon samo 32 sekunde! Đorđić ga je bacio na bod i počeo udarati, a iz Lukovčeva kuta ubrzo je doletio bijeli ručnik.

Srpska se reprezentacija nalazi u teškoj situaciji u kvalifikacijskoj skupini K. Na trećem je mjestu sa 7 bodova, a u idućem kolu igra protiv Albanije doma.