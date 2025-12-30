Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOŠE PROGNOZE

Otkrili uzrok tragedije u kojoj su stradali Joshuini članovi tima. Njegova karijera je upitna...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Otkrili uzrok tragedije u kojoj su stradali Joshuini članovi tima. Njegova karijera je upitna...
Foto: Sodiq Ayo

U ponedjeljak u Nigeriji, crni Lexus Jeep, u kojem je Joshua bio putnik, sudario se s kamionom. Na licu mjesta poginuli su Sina Ghami, Joshuin trener snage i kondicije, te Kevin ‘Latif’ Ayodele, njegov osobni trener i dugogodišnji prijatelj

Dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua (36) preživio je teški sudar automobila na odmoru u Nigeriji. Tragedija se dogodila samo desetak dana nakon što je Joshua impresivnom pobjedom nokautom protiv Jakea Paula ponovno oživio priče o dugo očekivanom spektaklu protiv "Kralja Cigana", no sudbina je imala druge planove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila 01:38
Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila | Video: 24sata/Reuters

Prema izvješćima nigerijskih vlasti, nesreća se dogodila 29. prosinca na autocesti Lagos-Ibadan, u blizini grada Sagamu. Crni Lexus Jeep, u kojem je Joshua bio putnik, sudario se s kamionom. Lexusu je od velike brzine puknula guma zbog koje je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Na licu mjesta poginuli su Sina Ghami, Joshuin trener snage i kondicije, te Kevin ‘Latif’ Ayodele, njegov osobni trener i dugogodišnji prijatelj koji su se nalazili u desnom dijelu automobila. Taj dio bio je koban za dvojca i u potpunosti uništen jer se auto njime zaletio u kamion ispred. Obojica su bili ključni ljudi u Joshuinoj karijeri, a Ghami je bio uz njega u kutu i tijekom nedavne pobjede nad Paulom u Miamiju.

Prvotno su nigerijske vlasti pisale kako je Joshua doživio 'lakše' ozljede, međutim posljednje informacije koje prenosi Daily Mail govore da su rebra i koljeno stradali više od očekivanog. Boksač je u agoniji izlazio iz uništenog vozila te imao velike sreće što je preživio tešku nesreću i nije imao ozljede opasne po život.

Jake Paul v Anthony Joshua
Foto: Marco Bello

Ova tragedija stavila je veliki upitnik na budućnost Anthonyja Joshue. Nakon pobjede nad Paulom, činilo se da je ponovno na putu prema vrhu, a pregovori za meč protiv Furyja u 2026. godini postali su glavna tema. Fury je i sam, samo nekoliko minuta prije poruke sućuti, objavio fotografiju kojom najavljuje povratak u ring.

Nesreća će zasigurno ostaviti veliki trag na njemu u fizičkom i psihičkom smislu. Britanac je rođeni pobjednik, ali pred njime je možda i najveća životna bitka u kojoj je izgubio dva najbolja prijatelja. Vrijeme će reći hoće li se Joshua vratiti ring, a i ako se vrati u kakvom će stanju biti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je otkrio svoju vezu s dečkom nakon što se razveo od bivše Playboyeve zečice...
Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...
FOTO: EVO TKO JE ONA

Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže
UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025