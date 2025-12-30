Otkrili uzrok tragedije u kojoj su stradali Joshuini članovi tima. Njegova karijera je upitna...

Dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua (36) preživio je teški sudar automobila na odmoru u Nigeriji. Tragedija se dogodila samo desetak dana nakon što je Joshua impresivnom pobjedom nokautom protiv Jakea Paula ponovno oživio priče o dugo očekivanom spektaklu protiv "Kralja Cigana", no sudbina je imala druge planove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:38 Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila | Video: 24sata/Reuters

Prema izvješćima nigerijskih vlasti, nesreća se dogodila 29. prosinca na autocesti Lagos-Ibadan, u blizini grada Sagamu. Crni Lexus Jeep, u kojem je Joshua bio putnik, sudario se s kamionom. Lexusu je od velike brzine puknula guma zbog koje je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Na licu mjesta poginuli su Sina Ghami, Joshuin trener snage i kondicije, te Kevin ‘Latif’ Ayodele, njegov osobni trener i dugogodišnji prijatelj koji su se nalazili u desnom dijelu automobila. Taj dio bio je koban za dvojca i u potpunosti uništen jer se auto njime zaletio u kamion ispred. Obojica su bili ključni ljudi u Joshuinoj karijeri, a Ghami je bio uz njega u kutu i tijekom nedavne pobjede nad Paulom u Miamiju.

Prvotno su nigerijske vlasti pisale kako je Joshua doživio 'lakše' ozljede, međutim posljednje informacije koje prenosi Daily Mail govore da su rebra i koljeno stradali više od očekivanog. Boksač je u agoniji izlazio iz uništenog vozila te imao velike sreće što je preživio tešku nesreću i nije imao ozljede opasne po život.

Foto: Marco Bello

Ova tragedija stavila je veliki upitnik na budućnost Anthonyja Joshue. Nakon pobjede nad Paulom, činilo se da je ponovno na putu prema vrhu, a pregovori za meč protiv Furyja u 2026. godini postali su glavna tema. Fury je i sam, samo nekoliko minuta prije poruke sućuti, objavio fotografiju kojom najavljuje povratak u ring.

Nesreća će zasigurno ostaviti veliki trag na njemu u fizičkom i psihičkom smislu. Britanac je rođeni pobjednik, ali pred njime je možda i najveća životna bitka u kojoj je izgubio dva najbolja prijatelja. Vrijeme će reći hoće li se Joshua vratiti ring, a i ako se vrati u kakvom će stanju biti.