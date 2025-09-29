Obavijesti

SUKOB MIŠLJENJA

Otkrili vrtoglavi iznos javnog novca koji je potrošen na OI u Parizu. Cifra veća od očekivane

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Troškovi Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Parizu 2024. narasli na 6,6 milijardi eura, a COJOP se ne slaže s procjenama. Revizorski sud i dalje stoji pri svom izvješću

Olimpijske i Paraolimpijske igre u Parizu 2024. koštale su 6,6 milijardi eura javne potrošnje, prema izvješću koje je u ponedjeljak objavio Revizorski sud. Revizorski sud je stoga revidirao svoju početnu procjenu od 5,9 milijardi eura, objavljenu u lipnju.

Ažurirani javni proračun podijeljen je na 3.02 milijarde eura potrošenih na organizaciju, uključujući 1,44 milijarde eura za sigurnost, te 3,63 milijarde eura za infrastrukturu.

Za usporedbu, u 2023. godini, proračunski dokumenti predviđali su javna ulaganja od 2,44 milijarde eura za ove Igre, dok je u ožujku 2024. predsjednik Revizorskog suda Pierre Moscovici, procijenio je da bi "trebale koštati" između 3 i 5 milijardi eura javnog novca.

Paris 2024 file photo
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Organizacijski odbor olimpijskih i paraolimpijskih igara (COJOP) osporio je dio izvještaja. Njegov formalni prigovor odnosi se na vrlo širok opseg javne potrošnje pripisane Igrama. Odbor tvrdi da su određena ulaganja planirana tijekom 30 godina i da su odlučena prije pokretanja pariške kandidature, poput produženja linije metroa 14 i plana Baignade.

COJOP je izrazio i veliko razočaranje što Sud nije primijenio na sebe ono što vrlo često traži u svom radu - procjenu utjecaja Igara na javnu potrošnju. COJOP je procijenio svoje prihode na 4,49 milijardi eura, a rashode od 4,41 milijarde.

