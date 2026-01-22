Obavijesti

Otkrivamo detalje posla: Evo koliko Hajduk nudi za Marešića, a koliko novca želi Istra...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Splićani u nedjelju igraju protiv Puljana, a baš prije utakmice pojavila se vijest da žele dovesti stopera Istre

Hoće li se u novom krugu ruleta kuglica Hajduka zaustaviti na broju četiri, na broju koji na dresu Istre nosi Dario Marešić? Čini se da bi se transfer, koji je bio aktualan i prošloga ljeta, na kraju mogao uskoro realizirati, i to unatoč izjavi sportskog direktora Istre, Saše Bjelanovića, kako Hajduk u ovom trenutku nema novca za plaćanje odštete za Marešića.

