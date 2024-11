Otkrivamo kako se Gvardiol proveo u Splitu: 'Nazvao me i nije znao gdje bi mogao jesti'

Nekoliko sati nakon utakmice Hrvatske i Portugala (1-1) u Ligi nacija, u kojoj je golom praktički iščupao "vatrene" iz teške situacije i donio joj četvrtfinale Lige nacija, Joško Gvardiol (22) našao se u poznatom splitskom baru u društvu u kojem su bili kickboksač Antonio Plazibat i pjevač Grše. Tragom fotografije koju su objavili na društvenoj mreži kontaktirali smo suvlasnika objekta koji se nalazi na Splitskoj rivi.

- Nazvao me Joško, nije znao gdje bi u Splitu mogao nešto dobro pojesti tako kasno, pa sam mu na brzinu organizirao da s prijateljima svrati kod nas u Antique na sushi - kratko nam je kazao.

Cijeloj priči dodatnu težinu daje to što je suvlasnik bara Marko Bralić-Keto, koji je uspješan poduzetnik, ali i kum Ivana Rakitića, što mu je donijelo puno poznanstava u svijetu nogometa. Poznanstava, ali i problema, kad god je neki problem, kad nekome treba nešto organizirati, svi se najprije sjete njega. A bio je i na utakmici u svečanoj loži.

- Split je u ovo doba godine, još u ponedjeljak, na praznik, zimi... mrtav grad, sve je zatvoreno... - nasmijao se Keto, koji je za Gvardiola i njegovo društvo vrlo brzo organizirao večeru.

- Kod nas to sve ide brzinski, rezervirao sam stol, vratio kuhara da odmah pripremi sve što treba, da momci ne ostanu gladni. Mi imamo stvarno odličan sushi i momci su to s guštom pojeli, popili su piće, malo se družili s ljudima koji su bili tu, Antoniom Plazibatom, Gršom... i otišli svojim putem dalje. Da nije bilo objave na društvenim mrežama sve bi ostalo diskretno, ovako se saznalo... To je tako, napravio ja bih to za svakoga, a gdje neću za Gvardiola, i još je gol zabio...

Antique bar & sushi popularno je okupljalište mladih u Splitu, ali i mjesto na koje zalaze poznati s estrade i iz svijeta sporta, koji u njemu redovito proslavljaju uspjehe, a česti su gosti i Ivan Rakitić i Marko Livaja sa suprugama...

