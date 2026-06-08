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Foto: Matija Grgas, Elaborat za zaštitu okoliša, 24sata
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Otkrivamo pozadinu izgradnje Croatia Ringa: 'Smijat ću se kad napravim krug po stazi za F1'

Piše Luka Tunjić,

Apsolutno podržavam mišljenje javnosti i skepticizam! Bilo je puno velikih najava u prošlosti, puno velikih želja I neostvarenih ambicija, a zasad je potrošeno ravno nula eura javnog novca, govori nam Davorin Štetner

Hrvati desetljećima gledaju najbrži oktanski cirkus na svijetu kroz male ekrane, od Monze do Suzuke, i pitaju se kako bi zvučalo da se huk tih motora spusti do Lijepe Naše. Croatia Ring mogao bi u Hrvatsku donijeti nešto konkretno, a projekt sjeverno od Slunja više nije samo "lijepa skica", štoviše, dugo je u nastajanju i priča bi se uskoro mogla ozbiljno "zakotrljati".

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