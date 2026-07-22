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Otkriven razlog zašto je Bakrar ostao na klupi protiv Thuna? Nisu ga 'čuvali' zbog transfera

Piše Domagoj Vugrinović,
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Otkriven razlog zašto je Bakrar ostao na klupi protiv Thuna? Nisu ga 'čuvali' zbog transfera
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Bakrar je prošle sezone za Dinamo odigrao 42 utakmice, zabio 18 golova i dodao sedam asistencija. U Al Ahly trebao bi otići za tri milijuna eura

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Dinamo je u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka remizirao 1-1 na gostovanju kod Thuna. Domaćina je u vodstvo u 20. minuti doveo napadač Brighton Labeau, a konačan rezultat postavio je Miha Zajc u 86. minuti nakon dodavanja Frana Topića.

Trener Mario Kovačević tijekom susreta napravio je samo tri izmjene, a zamijenio je oba krilna napadača. U početnom sastavu na lijevoj je strani zaigrao Mislav Oršić, dok je desno počeo Mateo Lisica. Njih je u drugom dijelu zamijenio za Ambera Hoxhu i već spomenutog asistenta Topića. Bilo je to pomalo iznenađujuće jer su s Maksimira stizale informacije da je Dinamo dogovorio s Al Ahlyjem da Monsef Bakrar, unatoč dogovorenom transferu, ostane još dvije utakmice kako bi pomogao momčadi u kvalifikacijama.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bakrar se prošle sezone nametnuo kao prva opcija na desnom krilu, posebno nakon što je Lisica otpao zbog mononukleoze. Ipak, utakmicu protiv Thuna proveo je na klupi, iako je Dinamo veći dio susreta bio u zaostatku. Kako piše Sport Klub, razlog bi se mogao kriti u klauzuli iz Bakrarova ugovora prema kojoj bi Dinamo morao isplatiti New York Cityju dodatnih 100 tisuća dolara bonusa.

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"Modri" bi navedeni bonus morali platiti ako Alžirac tijekom aktualnog ugovora odigra deset europskih utakmica. Budući da je prošle sezone imao devet nastupa u Europskoj ligi, a njegov odlazak s Maksimira sve je izgledniji, u klubu su procijenili da ga nema smisla koristiti u utakmicama drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna.

Klauzula je bila dio transfera alžirskog napadača u Dinamo prošlog ljeta, kada je zagrebački klub New York Cityju platio milijun eura odštete. Bakrar je prošle sezone za Dinamo odigrao 42 utakmice, zabio 18 golova i dodao sedam asistencija. U Al Ahly trebao bi otići za tri milijuna eura.

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