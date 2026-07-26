Otkriveno koliko je Luka Modrić zaradio u Realu i Milanu: Od iznosa će vas zaboljeti glava

Luka Modrić odlučio je produžiti ugovor u Milanu na još godinu dana što je oduševilo sve milanske, ali i hrvatske navijače. Kapetan hrvatske reprezentacije svojom igrom impresionirat će i u 41. godini života.

Potpisivanjem novog ugovora s 'rossonerima' Modrić će zaraditi i vrlo lijepu svotu novaca. Prema podacima specijalizirane platforme Capology u dvije godine u Milanu zaradit će ukupno devet milijuna eura neto. Modrić će po sezoni zaraditi 3,5 milijuna eura uz mogućnost da zaradi dodatne milijune kroz razne bonuse. Tako bi po sezoni mogao pospremiti u džep čak 4,5 milijuna eura što je jednako prvoj sezoni koju je proveo na San Siru.

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Foto: Jeenah Moon

Osim podataka zarade u Milanu, objavljeno je koliko je zaradio dok je bio igrač Real Madrida gdje je zaradio puno veći iznos. Najveću godišnju zaradu dok je bio u 'kraljevskom klubu' imao je u sezoni 2022./23. kada je zaradio 12,08 milijuna eura neto. Na početku njegove karijere u madridskom Realu godišnje je zarađivao 10,5 milijuna eura neto. U zadnjoj sezoni u Madridu taj iznos je iznosio 5,75 milijuna eura neto.

Kada bi se išle zbrajati sve zarade tijekom godina koje je Modrić proveo u ta dva kluba, cifra bi narasla na nevjerojatnih 102,69 milijuna eura neto, ali u taj iznos nisu ubrajani sponzorski ugovori ni prihodi od marketinških kampanja.