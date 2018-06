Otto Barić: Strinić ili Pivarić?! Meni bi lijevog beka igrao Sosa

Protiv Brazila je to bilo odlično gotovo sat vremena, a onda smo nestali. Protiv Senegala to mora biti još bolje, rekao nam je Otto Barić, bivši hrvatski izbornik.

Herr Otto pažljivo je secirao “kockaste” na Anfieldu. Nije mu se svidjela ideja izbornika Zlatka Dalića da na lijevi bok protiv Brazilaca stavi Domagoja Vidu.

- To je po meni bila jako loša odluka, nikad ne bih tamo eksperimentirao. Ne volim kad se puno eksperimentira - kaže Herr Otto i pojašnjava:

- Vida je odličan na drugim pozicijama, na tim pozicijama treba i igrati. Nema logike da se njega stavlja na tu poziciju, a imate već dva kandidata za tu poziciju. Pa trebali su protiv Brazila igrati Pivarić ili Strinić. Valjda protiv Senegala neće eksperimentirati.

Pitanje koje se stalno postavlja je tko je u prednosti, Josip Pivarić ili Ivan Strinić. Koga bi bivši izbornik “gurnuo u vatru”.

- Bornu Sosu! On bi, da sam izbornik, bio moj prvi izbor za tu poziciju. On ima sve, ali eto na kraju nije završio među 23 igrača. Trebao je tamo biti, kao prvi izbor na lijevom bočnom, a onda da se između Pivarića ili Strinića odluči tko je drugi izbor - rekao je Barić, koji je Hrvatsku vodio na Euru 2004. godine.

Barić dobro zna kakav je pritisak na velikom natjecanju.

- Prva utakmica je ključna. Mi Nigeriju jednostavno moramo pobijediti. Ako to ne dobijemo, onda se možemo slikati. Ako uzmemo tri boda, onda ne sumnjam u drugi krug. Hrvatskoj je mjesto u osmini finala i vjerujem da ćemo tamo na kraju završiti - optimist je Barić.

On se nikad nije ustručavao otvoreno reći svoje mišljenje.

I svaka kritika koju je uputio izbornicima Herr Otto bila je dobronamjerna. Istaknuo je to i ovog puta, kad je Dalića kritizirao zbog odluke da ide u eksperiment protiv najveće reprezentacije svih vremena. Savjeti starog i iskusnog lisca kakav je Barić često mogu pomoći. Hrvatska danas u Gradskom vrtu doista ima imperativ pobjede. Nakon Brazila, bilo bi dobro da se trijumfom pred domaćom publikom oprostimo od domovine prije putovanja u Rusiju. Do Nigerije je ostalo samo još osam dana. Svi stalno ponavljaju kako je prva utakmica ključna. Naravno, ako i izgubimo, imamo vremena za popravak, ali bojimo se da će u slučaju poraza atmosfera odmah biti jako narušena. Stoga treba srediti Afrikance. Prvo Senegal danas u prijateljskoj, a onda u onoj puno važnijoj i Nigeriju. Time bi si Dalić kupio mir i bili bismo na korak do osmine finala.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.