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VELIKA PROMJENA

Otvara se Zrinki i konkurenciji: Shiffrin će manje skijati slalom

Piše Luka Tunjić,
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Otvara se Zrinki i konkurenciji: Shiffrin će manje skijati slalom
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Foto: NTB via REUTERS
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Amerikanka je prošle sezone pobijedila u devet od deset slaloma, a jedino je u Kranjskoj Gori završila druga. Osvojila je tako nevjerojatnih 980 od mogućih 1000 bodova i uvjerljivo uzela mali Kristalni globus

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Nakon gotovo savršene slalomske sezone, Mikaela Shiffrin (31) odlučila je promijeniti prioritete. Najuspješnija skijašica svih vremena u novoj sezoni, koja počinje 24. listopada u austrijskom Söldenu, neće nastupiti u svim slalomskim utrkama. Dio njih preskočit će kako bi se više posvetila veleslalomu i superveleslalomu.

Amerikanka je prošle sezone pobijedila u devet od deset slaloma, a jedino je u Kranjskoj Gori završila druga. Osvojila je tako nevjerojatnih 980 od mogućih 1000 bodova i uvjerljivo uzela mali Kristalni globus. Dominacija u omiljenoj disciplini donijela joj je i šesti Veliki globus u karijeri.

Foto: NTB via REUTERS

Ipak, sada je spremna propustiti dio utrka u disciplini koja joj je najjači adut i u kojoj je ostvarila čak 72 pobjede i 99 plasmana na postolje. Želi si ostaviti više prostora za nove izazove.

- U ovo doba godine dobivam mnogo pitanja o planu nastupa za sezonu. Zato želim o tome govoriti sada, na svojim kanalima, prije nego što sve postane užurbano. Nadam se da će ljudi razumjeti što govorim, čak i ako se ne slažu, umjesto da moje riječi pretvaraju u neku drukčiju priču", napisala je u objavi na društvenim mrežama pa dodala...

- Već 16 godina moj je cilj isti: pomicati vlastite granice i postajati bolja i brža skijašica. To se nije promijenilo. Ono što se mijenja jest da si dajem malo više slobode da se zapitam: Što me sada zanima? Što me još potiče da se potpuno posvetim? I što bi se moglo dogoditi ako si ostavim prostora da slijedim taj unutarnji poriv? Ova će sezona biti istraživanje.

Veleslalom i superveleslalom za Shiffrin nisu nepoznat teren. U veleslalomu ima 22 pobjede, 44 postolja, dva mala Globusa te svjetsko i olimpijsko zlato. No unatoč impresivnoj kolekciji uspjeha, u toj disciplini nije pobijedila još od prosinca 2023. godine.

Povratak na vrh dodatno joj je otežao težak pad u Killingtonu u studenom 2024., kad je zadobila duboku ubodnu ranu u predjelu trbuha i oštećenje mišića. Posljedice nisu bile samo fizičke. Dijagnosticiran joj je posttraumatski stresni poremećaj, a nakon povratka utrkama upravo je u veleslalomu osjećala paniku i nesigurnost koje su je sputavale na stazi.

- U posljednje me vrijeme jako često pitaju veseli li me skijanje i dalje nakon toliko pobjeda. Radost koju mi skijanje pruža ima vrlo malo veze s medaljama ili rekordima. Priznanja su tek malen dio mnogo šire priče. Obožavam proces napredovanja. Trening volim više od utrkivanja. Volim pokušavati shvatiti kako izvesti zavoj. Volim kad nešto ne funkcionira, a onda malo-pomalo shvatim kako to riješiti - poručila je Shiffrin.

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Prošlu je sezonu završila na četvrtom mjestu veleslalomskog poretka s 446 bodova. U superveleslalomu osvojila je tek osam bodova i bila 46., premda i u toj disciplini ima svjetsko zlato te mali Kristalni globus iz 2019. godine. Upravo je u tim dvjema disciplinama sada pronašla novu motivaciju.

- Ta je znatiželja svih ovih godina pokretala moju motivaciju. Upravo je sada osjećam u veleslalomu i superveleslalomu. Želim si ostaviti prostora da to istražim - zaključila je.

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