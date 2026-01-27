Otvorena istraga protiv glavnih ljudi VK Jug. Među njima je i bivši predsjednik Hajduka?

Pokrenuta je istraga protiv glavnih i odgovornih u Vaterpolskom klubu Jug. Dubrovačko tužiteljstvo donijelo je rješenje o pokretanju istrage protiv troje državljana Republike Hrvatske, jedan od 57 godina, a dvoje od 50 godina. Kako je neslužbeno objavio Jutarnji list, radi se o bivšem predsjedniku Juga, Lukši Jakobušiću, sadašnjem predsjedniku Tomislavu Dumančiću te sadašnjem sportskom direktoru Ognjenu Kržiću.

Split: Potpisan ugovor izme?u Hajduka i Juga CO | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kaznena prijava podnesena je još 2022. godine, a sada je DORH napravio izvid te pokrenuo istragu. Osumnjičene osobe terete se za kaznena djela utaje poreza i carine te za neisplatu plaća, pri čemu ukupna šteta prelazi iznos od milijun eura. Kako navodi dubrovačko tužiteljstvo, postoji osnovana sumnja da su u razdoblju od 30. lipnja 2015. do siječnja 2022., djelujući kao odgovorne osobe udruge sa sjedištem u Dubrovniku, s ciljem smanjenja poreznih obveza i ostalih davanja vezanih uz radni odnos, postupale na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske, zaposlenika i drugih radno angažiranih osoba.

Sumnja se da dio zaposlenika uopće nisu prijavili kao radnike udruge, dok su s drugim osobama unaprijed dogovorili isplatu dijela plaće putem računa, a ostatak u gotovini. Na tako isplaćene gotovinske iznose nisu obračunavali niti uplaćivali porez i prirez, kao ni obvezne doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Prema navodima tužiteljstva, na taj su način u navedenom razdoblju umanjili poreznu obvezu udruge na dohodak i prirez za ukupno 462.503,69 eura, dok doprinosi za mirovinsko osiguranje nisu uplaćeni u iznosu od 444.469,31 eura, a za zdravstveno osiguranje u iznosu od 376.211,83 eura.

- Već neko vrijeme upoznat sam s izvidima Županijskog odvjetništva koji traju već gotovo godinu dana. U formalno-pravnom smislu ne vodi se nikakav kazneni postupak, već se provode izvidi zbog sumnji na određene knjigovodstvene nepravilnosti oko isplata i obračuna plaća u Vaterpolo klubu Jug - rekao je Jakobušić dok je bio predsjednik Hajduka, 2023. godine te naveo kako mu je logično da bude ispitan, piše Jutarnji list.