Otvorio bolovanje pa stao na gol u 3. NL. Šef sve saznao...

Igranje službenih nogometnih utakmica tijekom bolovanja 28-godišnjeg Riječanina stajalo je osuđujuće presude. Općinski sud u Rijeci zaključio je da je zloupotrijebio pravo na bolovanje te ga kaznio sa 600 eura, uz mogućnost da kaznu podmiri uplatom 400 eura u zakonskom roku. Osim toga, mora platiti i 30 eura troškova postupka.

Presudom je utvrđeno da je tijekom privremene nesposobnosti za rad dvaput branio za NK Pomorac u prvenstvenim susretima Treće nogometne lige Zapad. Dana 27. rujna 2025. odigrao je cijelu utakmicu protiv Rudara u Labinu, a 11. listopada svih 90 minuta proveo je na vratima Pomorca protiv Lokomotive na Kantridi, piše fiuman.hr.

Kostrena: Divlje svinje i dalje noću uništavaju travnjak nogometnog stadiona NK Pomorac | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sud je zaključio da je time počinio dva prekršaja iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Prvi se odnosi na postupanje kojim je svjesno otežavao vlastito liječenje i povratak radnoj sposobnosti, dok je drugi vezan uz obavljanje drugih aktivnosti tijekom bolovanja, odnosno nastupanje u službenim natjecateljskim utakmicama. Ključni dokazi bili su liječničke doznake, dokumentacija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te službeni zapisnici s utakmica, iz kojih proizlazi da je oba susreta odradio kao prvi vratar i proveo na terenu svih 90 minuta.

Bolovanje je otvoreno zbog dijagnoze vrućice nepoznatog podrijetla te je trajalo od 22. do 27. rujna, a zatim ponovno od 7. do 11. listopada 2025. godine. Upravo u tim razdobljima zabilježeni su njegovi nastupi za riječki klub.

Cijeli slučaj otkriven je nakon što je njegov poslodavac HZZO-u dostavio zahtjev za kontrolu bolovanja. U prijavi je upozorio da zaposlenik, unatoč privremenoj nesposobnosti za rad, redovito nastupa na prvenstvenim utakmicama. Istaknuto je i da igranje natjecateljskog nogometa zahtijeva značajnu fizičku spremu, zbog čega je postojala opravdana sumnja da bolovanje nije korišteno u skladu s propisima.