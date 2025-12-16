Ousmane Dembele najbolji je igrač svijeta u izboru Fife!

Francuski napadač i zvijezda PSG-a Ousmane Dembélé (28) okrunio je sezonu iz snova osvajanjem nagrade The Best za najboljeg nogometaša svijeta u 2025. godini. Nakon što je ranije osvojio i Zlatnu loptu, ovim je priznanjem potvrdio apsolutnu dominaciju u godini u kojoj je pariški klub odveo do povijesnog uspjeha.

Dembélé je nagradu primio na svečanoj ceremoniji u Zürichu, naslijedivši na tronu prošlogodišnjeg pobjednika Viniciusa Juniora. Time se upisao u elitno društvo nogometnih velikana, a iza sebe je ostavio mladu zvijezdu Barcelone Laminea Yamala, koji je također imao spektakularnu sezonu.

Sezona iz snova za potpunu renesansu karijere

Put Ousmanea Dembéléa do vrha bio je sve samo ne lagan. Nakon turbulentnih godina u Barceloni, koje su obilježile brojne ozljede i nedosljednost, njegov prelazak u Paris Saint-Germain za 50 milijuna eura u ljeto 2023. godine pokazao se kao potez karijere. Pod vodstvom trenera Luisa Enriquea, kojeg je nazvao očinskom figurom, Dembélé je eksplodirao i ispunio sav svoj golemi potencijal.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Prošle sezone bio je nezaustavljiv. S Parižanima je osvojio povijesnu trostruku krunu – prvu Ligu prvaka u klupskoj povijesti, francusko prvenstvo (Ligue 1) i Kup Francuske. Tome je pridodao i francuski Superkup te UEFA Superkup.

Preuzevši ključnu ulogu u napadu nakon odlaska Kyliana Mbappéa u Real Madrid, Dembélé je zabio nevjerojatnih 35 golova i upisao 16 asistencija u 53 nastupa u svim natjecanjima. Njegovi su nastupi bili presudni u najvažnijim utakmicama, a proglašen je i najboljim igračem Lige prvaka te najboljim igračem i strijelcem francuske lige.

Ušao u društvo Messija i Ronalda

Osvajanjem FIFA-ine nagrade The Best, Dembélé je ušao u probrani krug igrača koji su obilježili moderni nogomet. Iako su Lionel Messi (tri nagrade) i Cristiano Ronaldo (dvije nagrade) i dalje rekorderi, Dembéléov trijumf označava novu eru i potvrđuje njegov status najboljeg igrača današnjice.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

On je ujedno postao šesti Francuz u povijesti koji je osvojio Zlatnu loptu, nakon legendi poput Raymonda Kope, Michela Platinija, Jean-Pierrea Papina, Zinedinea Zidanea i Karima Benzeme.

Njegova pobjeda bila je neupitna. Kombinacija nevjerojatne statistike, osvajanja najvažnijeg klupskog trofeja na svijetu i presudnih poteza u ključnim trenucima učinila ga je jedinim logičnim izborom. Za Dembéléa, ovo nije samo osobni trijumf, već ispunjenje obećanja i povijesni trenutak za PSG.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Večer u Zürichu potvrdila je potpunu dominaciju Paris Saint-Germaina. Uz Dembéléa, nagradu za najboljeg trenera godine očekivano je osvojio njegov strateg Luis Enrique, dok je najboljim vratarom proglašen je bivši golman PSG-a Gianluigi Donnarumma.

Nagradu Puškaš za najljepši gol dobio je Santiago Montiel, dok je nagrada za fair-play pripala Dr. Andreasu Harlass-Neukingu.

U idealnoj momčadi godine (FIFA FIFPRO Men's World 11) našlo se čak pet igrača PSG-a. Uz Dembéléa i Donnarummu, tu su i braniči Achraf Hakimi i Nuno Mendes te veznjak Vitinha.

Momčad godine čine:

Vratar: Gianluigi Donnarumma (PSG)

Obrana: Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (PSG), Nuno Mendes (PSG)

Vezni red: Jude Bellingham (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Vitinha (PSG)

Napad: Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona)