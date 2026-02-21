Ova scena najbolje pokazuje u kakvom su stanju Sopić i Osijek

Osijek proživljava pravu kalvariju od sezone i zakucan je za dno HNL-a. Trener Željko Sopić nije uspio preokrenuti stvari na bolje, a utakmica protiv Lokomotive (3-1) pojačala je rezigniranost u osječkom klubu. Zanimljivo, trener se za klupske kanale nije javio nakon utakmice s izjavom, što je otkrio klupski glasnogovornik Mario Mihić.

- Sada, već debelo nakon završetka utakmice između Lokomotive i naše momčadi, javljamo vam se s praznog maksimirskog stadiona. Kao što vidite, sugovornika nemam, nije to ni trener ni bilo koji naš prvotimac. Smatramo, evo i osobno, nakon ovakve utakmice i još jednog takvog poraza, nakon 23 odigrane utakmice u borbi za prvenstvene bodove, da sve što bi itko rekao teško može biti pametno i suvislo. Pozdrav iz Zagreba - rekao je Mihić i potvrdio u kakvom se ozračju nalazi klub.

Odnedavno su "bijelo-plavi" promijenili klupske strukture i dobili novu predsjednicu, ali osim rezultatskih problema, postoje i oni financijski. Osijek je zadnji na tablici, a Vukovarci osvajaju bodove...