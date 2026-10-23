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Ovaj Hajduk je moćan i nikoga se ne boji! Više nitko nema pravo sumnjati u Garciju...

Piše Tomislav Gabelić,

Hajduk je pobijedio u utakmici u kojoj je na drugoj strani bio ozbiljan suparnik, i to unatoč tome što su promašili kazneni udarac te pogodili prečku i stativu. Koliko puta smo vidjeli drukčije scenarije...