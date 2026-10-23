Ovaj Hajduk je moćan i nikoga se ne boji! Više nitko nema pravo sumnjati u Garciju...
Hajduk je pobijedio u utakmici u kojoj je na drugoj strani bio ozbiljan suparnik, i to unatoč tome što su promašili kazneni udarac te pogodili prečku i stativu. Koliko puta smo vidjeli drukčije scenarije...
Thun je potpuno drukčija momčad od Ajaxa, umjetna trava Visana stadiona potpuno je drukčija podloga od prirodne trave na Poljudu. Uvjeti u kojima je Hajduk odigrao u gostima u Švicarskoj potpuno su različiti od uvjeta u kojima su igrali kod kuće u Splitu, no ono što je važnije bilo je isto, a to je momčad Hajduka. I to ne samo po imenima u početnoj postavi, nego i po onome što su prikazali na terenu. Bili su jednako kvalitetni, jednako ozbiljni, jednako odlučni da se nametnu suparniku i uzmu sva tri boda, koja su na koncu zasluženo i osvojili.