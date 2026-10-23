Obavijesti

Sport

Komentari 1
Foto: PIXSELL
SENZACIONALNI SPLIĆANI PLUS+

Ovaj Hajduk je moćan i nikoga se ne boji! Više nitko nema pravo sumnjati u Garciju...

Piše Tomislav Gabelić,

Hajduk je pobijedio u utakmici u kojoj je na drugoj strani bio ozbiljan suparnik, i to unatoč tome što su promašili kazneni udarac te pogodili prečku i stativu. Koliko puta smo vidjeli drukčije scenarije...

Thun je potpuno drukčija momčad od Ajaxa, umjetna trava Visana stadiona potpuno je drukčija podloga od prirodne trave na Poljudu. Uvjeti u kojima je Hajduk odigrao u gostima u Švicarskoj potpuno su različiti od uvjeta u kojima su igrali kod kuće u Splitu, no ono što je važnije bilo je isto, a to je momčad Hajduka. I to ne samo po imenima u početnoj postavi, nego i po onome što su prikazali na terenu. Bili su jednako kvalitetni, jednako ozbiljni, jednako odlučni da se nametnu suparniku i uzmu sva tri boda, koja su na koncu zasluženo i osvojili. 

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru
NIZOZEMCI SLAVILI

Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru

DINAMO - NEC 2-4: Beljo je bio dvostruki strijelac (33', 37') za Dinamo u prvom porazu u Europskoj ligi. NEC je poveo u 25. minuti, modri okrenuli, ali je bilo 2-2 na poluvremenu. U drugom Dinamo nije bio ravnopravan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026