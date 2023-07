Ovako bi Hajduk izgledao s Perišićem. Je li ovo sastav koji može pomrsiti račune Dinamu?

Ivan Perišić prošao je po lijevoj strani, ubacio u peterac, loptu je primio Livaja i - gooooooooooool.

Scena je koja je ovih dana postala neminovna u snovima navijača Hajduka. Dok se 'bili' pripremaju za sezonu u Sloveniji, talijanski novinar Gianluca Di Marzio plasirao je senzaciju kako će Perišić raskinuti ugovor s Tottenhamom i potpisati za Hajduk.

Zapalila se mašta navijačima Hajduka koji cijelo ljeto iščekuju spektakularni transfer koji bi donio euforiju, podignuo Dalmaciju na noge i klubu povećao šanse za naslov prvaka. To bi upravo mogao biti Perišić.

Splićani bi s njim postali konkurentni Dinamo, a i za grupnu fazu Konferencijske lige, ako bi došao prije početka kvalifikacija. Klub bi s njim doživio 'eksploziju' na svim poljima. Od marketinga, prodaje pa do rezultata. Konačno bi predahnuo i Marko Livaja s čijih bi pleća pao ogroman teret. Hajduk previše ovisi o njemu, u što smo se uvjerili i na pripremama, a Perija bi s lijevog krila unosio strah i trepet protivničkim obranama.

Koliko je njegov povratak realan, teško je reći. Njegova želja je poznata, no svima je jasno da Perišić ima još nekoliko vrhunskih sezona u svojim nogama i pitanje je je li sada zaista 'vrime' za povratak. U Tottenhamu je navodno višak, klub želi raskinuti ugovor, ali ponuda ne nedostaje. Sletjela je jedna iz Saudijske Arabije, navodno ga žele Roma i Atletico Madrid. Hoće li to sve odbiti kako bi se pridružio Hajduku i vratio titulu na Poljud nakon 19 godina? Pa evo kako bi to izgledalo.

Kako bi Hajduk izgledao s Perišićem?

Kada je došao u Hajduk, Ivan Leko je forsirao formaciju 3-5-2, no sve je ubrzo rezultiralo rezultatskom katastrofom pa se odlučio vratiti na 4-2-3-1 s kojom su Splićani osvojili Kup. U slučaju Perišićevog dolaska, mogla bi zaživjeti opet njegova ideja s tri stopera.

Ivan Lučić utaborio se na mjestu jedinice u izostanku ozlijeđenog Lovre Kalinića. Hajduk je s njim na golu završio prošlu sezonu bez primljenog gola u osam utakmica u nizu, a njegove kvalitete zaintrigirale su i čelne ljude HNS-a koji ga 'snimaju' već neko vrijeme i razmišljaju o njemu kao ozbiljnom konkurentu za vratarsku poziciju. Igrao je za sve mlađe austrijske kategorije, ali poziv za seniore nije dobio.

Hajduk je poprilično tanak na desnom beku gdje igra primarno vezni igrač Niko Sigur. Gergo Lovrencsics je otišao, Dino Mikanović je ozlijeđen pa je Sigur primoran igrati tu poziciju. No, pokazao je kako je riječ o kvalitetnom igraču koji je zaigrao i za mladu hrvatsku reprezentaciju. Otkako je on na desnom boku, Hajduk nije primio gol u službenim utakmicama.

Novopridošli Zvonimir Šarlija i Ferro nametnuli su se Leki kao prvi stoperski par ispred Dominika Prpića i Luke Vuškovića koji iščekuje transfer. I to je pozicija na kojoj su Splićani poprilično tanki pa na pripremama stopera po potrebi igra i veznjak Ivan Ćubelić. Na lijevom beku je neprikosnoveni Dario Melnjak, no i njemu se traži prava back up opcija. Zasad je to junior Šimun Hrgović.

Filip Krovinović Hajdukov je dirigent i igrač od kojeg sve počinje. Leko ga je spustio još niže nego što je igrao u karijeri i zasad se to pokazalo odličnim izborom. Ako je suditi po pripremnim utakmicama, partner u veznom redu bit će mu mladi Amerikanac Rokas Pukštas, box to box veznjak. Lukas Grgić i Anthony Kalik čekat će priliku s klupe, no i ovo je pozicija na kojoj trener Hajduka priželjkuje barem jedno novo ime.

Na desnom krilu utaborio se sjajni Emir Sahiti od kojeg navijači i trener očekuju jako puno u novoj sezoni. Yassine Benrahou došao je u Hajduk na zimu iz francuskog prvoligaša. Mnogi su ga dočekali s podsmijehom, nitko ništa nije očekivao, no ispostavio se otkrićem. Razigravač sjajne tehnike i fine ljevice koja vidi sve. Njegovim dolaskom je Lekina momčad konačno postala opasna i iz prekida.

I konačno dolazimo do lijevog krila. To je pozicija koju je Ivan Perišić igrao u karijeri, a zauzeo bi je i u slučaju dolaska na Poljud. Posljednjih godina je u Interu i Tottenhamu igrao wing backa u formaciji 3-5-2, no u reprezentaciji je žario i palio na lijevom krilu. Kako god, Leko će s njim dobiti mogućnost promjene formacije. Perijina zamjena bio bi Leon Dajaku, bivši igrač Bayerna koji je došao iz Sunderlanda ili Jan Mlakar, čija je primarna pozicija ipak ona koju igra 'bila desetka'.

Marko Livaja najbolji je igrač i strijelac HNL-a, igrač o kojem Hajduk uvelike ovisi. Dvije sezone zaredom bio je najbolji strijelac lige, i ove sezone će predvoditi napad svog voljenog kluba. Životni san mu je osvojiti naslov prvaka s Hajdukom. Zasad nije uspio, ali s Perišićem bi se šanse znatno povećale.

Uštimava Ivan Leko svoj orkestar za početak sezone koji je na rasporedu već 15. srpnja velikim derbijem protiv Dinama u Superkupu, a samo šest dana slijedi novi derbi na Maksimiru na otvaranju HNL-a. Bili su na pripremama dvaput remizirali, jednom izgubili i pobijedili. Prema onome što smo vidjeli, Hajduku je potrebno još nekoliko pojačanja kako bi dobio na širini i mogao se nadmetati na svim poljima te jedan superstar koji bi podignuo klub na novu razinu. Navijači sanjaju da će to biti Perišić.

U karijeri je osvojio sve što je mogao. Dvije Bundeslige, Ligu prvaka, tri njemačka kupa, Scudetto, talijanski kup, svjetsko srebro i broncu te drugo mjesto u Ligi nacija s Hrvatskom. I dalje je željan i gladan, s ovakvom formom može igrati u bilo kojem klubu. Ipak, želja mu je jednog dana vratiti se doma, tamo gdje je sve počelo. A svoj dom je napustio još kao dijete. U tome slučaju bi se trebao odreći velike svote.

Perišić je taj koji bira, a navijači 'bilih' nadaju se kako će to biti Hajduk. Možda zvuči nerealno, ali dopušteno je sanjati.