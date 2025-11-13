Ovako će izgledati kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028.! Domaćini isto u kvalifikacijama

Europsko nogometno prvenstvo 2028. održat će se u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj, a sada je poznato i kako će izgledati kvalifikacije za natjecanje.

Reprezentacije će biti raspoređene u 12 skupina s po četiri ili pet selekcija u skupini, a na Euro će direktan plasman izboriti pobjednici skupina te osam najboljih drugoplasiranih reprezentacija. Preostale drugoplasirane nacionalne selekcije ići će u dodatne kvalifikacije, uz najbolje nekvalificirane iz Lige nacija.

Zanimljivo je da će i reprezentacije domaćini (Engleska, Wales, Škotska i Irska) također sudjelovati u kvalifikacijama, ali uz povlastice. Naime, dva su mjesta na Euru rezervirana za dva najbolja domaćina po Fifinom renkingu koji ne izbore EP putem kvalifikacija.

I tome će dakako ovisiti i broj mjesta u dodatnim kvalifikacijama. Ako se sva četiri domaćina plasiraju na Euro putem kvalifikacija, u baražu će se dijeliti još četiri "ulaznice" za natjecanje. Ako se dvije od četiri domaćina plasiraju putem kvalifikacijama, iz baraža će samo dvije reprezentacije proći na Europsko prvenstvo.

Podsjetimo, finale natjecanja igrat će se na Wembleyu.