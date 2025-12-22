Obavijesti

REZIME HNL GODINE

Ovako izgleda ljestvica HNL-a za 2025. godinu. Dinamo na vrhu, evo tko je najlošiji klub lige...

Piše Zdravko Barišić,
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Rijeka je prošle sezone osvojila naslov prvaka nakon osam godina, ali gledajući ljestvicu u kalendarskoj godini, nalazi se na tek petom mjestu

Godina je na izmaku, sliježu se dojmovi, sumira se odrađeno i slažu planovi za novu godinu u svim sferama života pa tako i u nogometnom svijetu. Iza nas je još jedna uzbudljiva HNL godina i vjerujemo, jednako tako uzbudljiv nastavak sezone. 

Dinamo će 2026. godinu dočekati na prvom mjestu, ima bod više od Hajduka i prema svemu sudeći, ova dva kluba će voditi dramatičnu bitku za naslov prvaka. Toj borbi nada se priključiti i Rijeka, ali obzirom na peto mjesto i zaostatak od čak 14 bodova, to se čini kao nemoguća misija. Realna je borba za treću poziciju koju trenutačno drži Istra s 26 bodova. 

Takvo je stanje ljestvice HNL-a nakon jesenskog dijela sezone, a zanima li vas kako izgleda ljestvica za cijelu 2025. godinu?

Foto: Sofascore

Iako je Dinamo prošle sezone nakon sedam godina ostao bez naslova prvaka, na ovoj ljestvici drži uvjerljivo prvo mjesto sa 74 boda. Hajduk je i ovdje na drugom mjestu, s deset bodova manje, a iznenadit ćete se gdje se nalazi Rijeka. Na tek petom mjestu, s 21 bodom zaostatka za 'modrima'. Većinu tog zaostatka hrvatski prvak nakupio je na početku ove sezone u kojoj je nizao katastrofalne rezultate, no Victor Sanchez uspio je uigrati i stabilizirati svoju momčad koja sada izgleda drastično bolje. 

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prije samo nekoliko mjeseci u Osijeku su najavili borbu za naslov kroz nekoliko godina, ali obzirom na sadašnje stanje, takvo što se čini kao čudo svjetskih razmjera. Osječani su u 2025. godini skupili tek 30 bodova, imaju šest pobjeda, 12 remija i čak 18 poraza pa je sasvim očekivano da su najlošiji klub ove godine u HNL-u. 

Gorica i Osijek sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Osijek sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iza njih su tek Vukovar i Šibenik, ali oni su odradili tek polusezonu i imaju dvostruko manje utakmica. Posljednje mjesto Osječani drže i u HNL-u u tekućoj sezoni i nakon zimske stanke čeka ih grčevita borba za ostanak u ligi. 

