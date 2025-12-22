Rijeka je prošle sezone osvojila naslov prvaka nakon osam godina, ali gledajući ljestvicu u kalendarskoj godini, nalazi se na tek petom mjestu
Ovako izgleda ljestvica HNL-a za 2025. godinu. Dinamo na vrhu, evo tko je najlošiji klub lige...
Godina je na izmaku, sliježu se dojmovi, sumira se odrađeno i slažu planovi za novu godinu u svim sferama života pa tako i u nogometnom svijetu. Iza nas je još jedna uzbudljiva HNL godina i vjerujemo, jednako tako uzbudljiv nastavak sezone.
Pokretanje videa...
Dinamo će 2026. godinu dočekati na prvom mjestu, ima bod više od Hajduka i prema svemu sudeći, ova dva kluba će voditi dramatičnu bitku za naslov prvaka. Toj borbi nada se priključiti i Rijeka, ali obzirom na peto mjesto i zaostatak od čak 14 bodova, to se čini kao nemoguća misija. Realna je borba za treću poziciju koju trenutačno drži Istra s 26 bodova.
Takvo je stanje ljestvice HNL-a nakon jesenskog dijela sezone, a zanima li vas kako izgleda ljestvica za cijelu 2025. godinu?
Iako je Dinamo prošle sezone nakon sedam godina ostao bez naslova prvaka, na ovoj ljestvici drži uvjerljivo prvo mjesto sa 74 boda. Hajduk je i ovdje na drugom mjestu, s deset bodova manje, a iznenadit ćete se gdje se nalazi Rijeka. Na tek petom mjestu, s 21 bodom zaostatka za 'modrima'. Većinu tog zaostatka hrvatski prvak nakupio je na početku ove sezone u kojoj je nizao katastrofalne rezultate, no Victor Sanchez uspio je uigrati i stabilizirati svoju momčad koja sada izgleda drastično bolje.
Prije samo nekoliko mjeseci u Osijeku su najavili borbu za naslov kroz nekoliko godina, ali obzirom na sadašnje stanje, takvo što se čini kao čudo svjetskih razmjera. Osječani su u 2025. godini skupili tek 30 bodova, imaju šest pobjeda, 12 remija i čak 18 poraza pa je sasvim očekivano da su najlošiji klub ove godine u HNL-u.
Iza njih su tek Vukovar i Šibenik, ali oni su odradili tek polusezonu i imaju dvostruko manje utakmica. Posljednje mjesto Osječani drže i u HNL-u u tekućoj sezoni i nakon zimske stanke čeka ih grčevita borba za ostanak u ligi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+