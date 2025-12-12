Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROMJENA NA VRHU

Ovako izgleda 'realna' tablica La Lige nakon 16 odigranih kola

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Ovako izgleda 'realna' tablica La Lige nakon 16 odigranih kola
3
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Model očekivanih bodova (expected points) mjeri kvalitetu igre momčadi, odnosno procjenu osvojenih bodova s obzirom na broj i kvalitetu stvorenih i dopuštenih šansi

Barcelona je vodeća momčad španjolske La Lige s 40 bodova, dok je Real Madrid drugi sa 36. Prije mjesec i pol dana "kraljevi" su imali pet bodova prednosti, ali sada je situacija drugačija. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Međutim, zanimljivo je vidjeti da bi Madriđani trebali biti ispred po kvaliteti igre! Prema modelu očekivanih bodova (xpts), Real bi trebao imati 34,6 bodova, a Barcelona 32,92, objavio je Undestat

Zanimljivo je da i Villarreal može prestići Real jer ima bod manje i utakmicu manje, a po očekivanim bodovima bi trebao biti gotovo šest bodova iza (28,75). 

Foto: understat.com

Model očekivanih bodova (expected points) mjeri kvalitetu igre momčadi, odnosno procjenu osvojenih bodova s obzirom na broj i kvalitetu stvorenih i dopuštenih šansi. Umjesto da gleda samo konačni rezultat, pokazuje koliko je izvedba zapravo bila dobra ili loša. To je način da se ukloni utjecaj sreće i dobije realnija slika momčadi.

U svakom slučaju, zanimljivo je za vidjeti da tablica prvenstva nekad ne prati nužno i kvalitetu igre. Još jedna zanimljivost je da će Barcelona s ovim tempom osvajanja bodova stići do 95 na kraju sezone, a Real do 85,5. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025