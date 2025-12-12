Ovako izgleda 'realna' tablica La Lige nakon 16 odigranih kola

Barcelona je vodeća momčad španjolske La Lige s 40 bodova, dok je Real Madrid drugi sa 36. Prije mjesec i pol dana "kraljevi" su imali pet bodova prednosti, ali sada je situacija drugačija.

Međutim, zanimljivo je vidjeti da bi Madriđani trebali biti ispred po kvaliteti igre! Prema modelu očekivanih bodova (xpts), Real bi trebao imati 34,6 bodova, a Barcelona 32,92, objavio je Undestat.

Zanimljivo je da i Villarreal može prestići Real jer ima bod manje i utakmicu manje, a po očekivanim bodovima bi trebao biti gotovo šest bodova iza (28,75).

Foto: understat.com

Model očekivanih bodova (expected points) mjeri kvalitetu igre momčadi, odnosno procjenu osvojenih bodova s obzirom na broj i kvalitetu stvorenih i dopuštenih šansi. Umjesto da gleda samo konačni rezultat, pokazuje koliko je izvedba zapravo bila dobra ili loša. To je način da se ukloni utjecaj sreće i dobije realnija slika momčadi.

U svakom slučaju, zanimljivo je za vidjeti da tablica prvenstva nekad ne prati nužno i kvalitetu igre. Još jedna zanimljivost je da će Barcelona s ovim tempom osvajanja bodova stići do 95 na kraju sezone, a Real do 85,5.