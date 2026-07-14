Ovako je Bilić za 24sata složio idealnih 11 s kojima je igrao među 'vatrenima' i strancima

U šali često znam reći da mi je najteže bilo s Alenom Bokšićem na treninzima u Hajduku i reprezentaciji. Boka je doista bio sjajan nogometaš, imao je genijalne poteze, govorio je Slaven Bilić (57) na pitanje koga mu je bilo najteže čuvati za vrijeme igračke karijere.

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Iz matičnog Hajduka, nakon posudbi u Primorcu iz Stobreča i Šibeniku, 1993. je otišao u Karlsruher i tamo se zadržao tri godine, što mu je bio i najduži inozemni angažman. Nakon godinu dana u West Hamu odlazi u Everton uoči najvećega reprezentativnog uspjeha, bronce u Francuskoj, a karijeru je završio gdje je sve i počelo, u Hajduku 2000.

Trenersku karijeru počeo je u Hajduku, a odlaskom Zlatka Dalića vraća se na klupu "vatrenih" na kojoj je bio od 2006. do 2012. Ovako je 2011. složio najbolju momčad s igračima iz hrvatske reprezentacije, ali i najboljih stranaca s kojima je igrao, pisao je Antonio Bevanda za 24sata.

Suigrači iz reprezentacije (4-3-3)

Golman: Dražen Ladić

Ladića je na jedan način obilježio “vatrene”. Bio je prevaga na SP-u u Francuskoj. Tad je bio jedan od najboljih golmana u Europi.

Desni bočni: Mario Stanić

Bio je polivalentan igrač. Mogao je igrati napadača, veznog i braniča. U reprezentaciji je odigrao puno velikih utakmica.

Stoper: Zvonimir Soldo

Jedan od najinteligentnijih igrača u reprezentaciji. Rijetko je gubio loptu, sjajno je čitao igru. Uvijek je imao dobra rješenja.

Stoper: Igor Štimac

Klasa na ovoj poziciji. Bio je nevjerojatno hrabar igrač. Bio je faca na terenu i napadačima je uvijek bilo teško protiv njega.

Lijevi bočni: Robert Jarni

Imao je sjajnu lijevu nogu. On bi i danas mogao igrati jer nedostaje tako dobrih igrača na ovoj poziciji. Robert je bio čudesan.

Vezni: Robert Prosinečki

Robi je najbolji igrač s kojim sam igrao u svojoj karijeri. Bio je najtalentiraniji, uvijek je imao sjajne poteze.

Vezni: Zvonimir Boban

Zvone je bio alfa i omega reprezentacije. Bio je lepršav i jako atraktivan. Uvijek je bio jedan od najboljih na terenu.

Vezni: Aljoša Asanović

Najpreciznija lijeva noga. Šukeru je asistirao za većinu golova u Francuskoj. Aljoša je bio jako lucidan igrač.

Napadač: Nikola Jurčević

Jura je zahvaljujući brzini mogao lako stvoriti višak. Rastezao je protivničku obranu. Često je asistirao.

Napadač: Alen Bokšić

Žao mi je što nije bio na SP-u 1998. . Mučilo ga je koljeno, ali je igračku veličinu pokazao mnogoputa.

Napadač: Davor Šuker

On i Zidane, od svih igrača, imali su najbolji prvi dodir. Da nije bilo Šukera ne bi bilo ni “vatrenih”. Bio je čudesan.

Stranci s koijma je igrao (4-4-2)

Golman: Oliver Kahn

Jedan od najboljih golmana u povijesti. Imao je sjajan refleks.

Desni bočni: Jens Nowotny

U svoje vrijeme bio je jedan od najbržih braniča. U Karlsruheru je igrao na poziciji bočnog. Jens je doista bio sjajan igrač.

Stoper: Rio Ferdinand

Na treninzima se odmah vidjelo da će jednog dana biti najbolji branič na svijetu. Bio je rezolutan i rijetko je gubio duele.

Stoper: Julian Dicks

Bio je najbolji igrač koji nije zaigrao za englesku reprezentaciju. Legenda West Hama za koji je ukupno igrao deset godina.

Lijevi bočni: Michael Tarnat

Nikad nisam igrao s igračem koji je imao tako jak udarac. Imao je top u nozi. Napravio je veliku karijeru u Bayernu i Cityju.

Vezni: Thorsten Fink

Bili smo najbolji prijatelji u Karlsruheu. Bio je igrač tipa Nike Kovača, velika radilica te su ga svi igrači i trener obožavali.

Vezni: Thomas Hässler

Svjetska klasa, bio je kalibar za Zlatnu loptu. Nedostajalo mu je malo karizme da bude najbolji na svijetu.

Vezni: Frank Lampard

Kod njega se kao kod Rija odmah nije vidjelo da će biti klasa. Ipak, bio je veliki radnik i postao jedan od najboljih veznjaka svijeta.

Vezni: Paulo Futre

Kratko smo igrali zajedno, ali sam ga morao staviti u momčad. Oduševio me u West Hamu, Futre je bio igrač kojega sam obožavao.

Napadač: Sergej Kirjakov

Igračina, bio je sjajan u Bundesligi. Imao je brzinu i bio jako spretan. Često je zabijao prekrasne golove.

Napadač: Duncan Ferguson

Kralj Evertona. On vam je u momčadi bio poput dva Croucha. Mrcina, imao je daleko najbolji udarac glavom.