Slaven Bilić otkrio da mu je Alen Bokšić bio najteži za čuvanje. Složio je "dream team" među suigračima iz "vatrenih" i strancima pun nogometnih legendi
Ovako je Bilić za 24sata složio idealnih 11 s kojima je igrao među 'vatrenima' i strancima
U šali često znam reći da mi je najteže bilo s Alenom Bokšićem na treninzima u Hajduku i reprezentaciji. Boka je doista bio sjajan nogometaš, imao je genijalne poteze, govorio je Slaven Bilić (57) na pitanje koga mu je bilo najteže čuvati za vrijeme igračke karijere.
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Iz matičnog Hajduka, nakon posudbi u Primorcu iz Stobreča i Šibeniku, 1993. je otišao u Karlsruher i tamo se zadržao tri godine, što mu je bio i najduži inozemni angažman. Nakon godinu dana u West Hamu odlazi u Everton uoči najvećega reprezentativnog uspjeha, bronce u Francuskoj, a karijeru je završio gdje je sve i počelo, u Hajduku 2000.
Trenersku karijeru počeo je u Hajduku, a odlaskom Zlatka Dalića vraća se na klupu "vatrenih" na kojoj je bio od 2006. do 2012. Ovako je 2011. složio najbolju momčad s igračima iz hrvatske reprezentacije, ali i najboljih stranaca s kojima je igrao, pisao je Antonio Bevanda za 24sata.
Suigrači iz reprezentacije (4-3-3)
Golman: Dražen Ladić
Ladića je na jedan način obilježio “vatrene”. Bio je prevaga na SP-u u Francuskoj. Tad je bio jedan od najboljih golmana u Europi.
Desni bočni: Mario Stanić
Bio je polivalentan igrač. Mogao je igrati napadača, veznog i braniča. U reprezentaciji je odigrao puno velikih utakmica.
Stoper: Zvonimir Soldo
Jedan od najinteligentnijih igrača u reprezentaciji. Rijetko je gubio loptu, sjajno je čitao igru. Uvijek je imao dobra rješenja.
Stoper: Igor Štimac
Klasa na ovoj poziciji. Bio je nevjerojatno hrabar igrač. Bio je faca na terenu i napadačima je uvijek bilo teško protiv njega.
Lijevi bočni: Robert Jarni
Imao je sjajnu lijevu nogu. On bi i danas mogao igrati jer nedostaje tako dobrih igrača na ovoj poziciji. Robert je bio čudesan.
Vezni: Robert Prosinečki
Robi je najbolji igrač s kojim sam igrao u svojoj karijeri. Bio je najtalentiraniji, uvijek je imao sjajne poteze.
Vezni: Zvonimir Boban
Zvone je bio alfa i omega reprezentacije. Bio je lepršav i jako atraktivan. Uvijek je bio jedan od najboljih na terenu.
Vezni: Aljoša Asanović
Najpreciznija lijeva noga. Šukeru je asistirao za većinu golova u Francuskoj. Aljoša je bio jako lucidan igrač.
Napadač: Nikola Jurčević
Jura je zahvaljujući brzini mogao lako stvoriti višak. Rastezao je protivničku obranu. Često je asistirao.
Napadač: Alen Bokšić
Žao mi je što nije bio na SP-u 1998. . Mučilo ga je koljeno, ali je igračku veličinu pokazao mnogoputa.
Napadač: Davor Šuker
On i Zidane, od svih igrača, imali su najbolji prvi dodir. Da nije bilo Šukera ne bi bilo ni “vatrenih”. Bio je čudesan.
Stranci s koijma je igrao (4-4-2)
Golman: Oliver Kahn
Jedan od najboljih golmana u povijesti. Imao je sjajan refleks.
Desni bočni: Jens Nowotny
U svoje vrijeme bio je jedan od najbržih braniča. U Karlsruheru je igrao na poziciji bočnog. Jens je doista bio sjajan igrač.
Stoper: Rio Ferdinand
Na treninzima se odmah vidjelo da će jednog dana biti najbolji branič na svijetu. Bio je rezolutan i rijetko je gubio duele.
Stoper: Julian Dicks
Bio je najbolji igrač koji nije zaigrao za englesku reprezentaciju. Legenda West Hama za koji je ukupno igrao deset godina.
Lijevi bočni: Michael Tarnat
Nikad nisam igrao s igračem koji je imao tako jak udarac. Imao je top u nozi. Napravio je veliku karijeru u Bayernu i Cityju.
Vezni: Thorsten Fink
Bili smo najbolji prijatelji u Karlsruheu. Bio je igrač tipa Nike Kovača, velika radilica te su ga svi igrači i trener obožavali.
Vezni: Thomas Hässler
Svjetska klasa, bio je kalibar za Zlatnu loptu. Nedostajalo mu je malo karizme da bude najbolji na svijetu.
Vezni: Frank Lampard
Kod njega se kao kod Rija odmah nije vidjelo da će biti klasa. Ipak, bio je veliki radnik i postao jedan od najboljih veznjaka svijeta.
Vezni: Paulo Futre
Kratko smo igrali zajedno, ali sam ga morao staviti u momčad. Oduševio me u West Hamu, Futre je bio igrač kojega sam obožavao.
Napadač: Sergej Kirjakov
Igračina, bio je sjajan u Bundesligi. Imao je brzinu i bio jako spretan. Često je zabijao prekrasne golove.
Napadač: Duncan Ferguson
Kralj Evertona. On vam je u momčadi bio poput dva Croucha. Mrcina, imao je daleko najbolji udarac glavom.
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