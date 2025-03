Ovako je Jeličić komentirao hajdukovce: 'Ta dvojica ne bi uhvatila ekipu iz Malog princa'

Previše pričaš, nemaš respekta. Igrao si nogomet i isto poznaješ situaciju. Govoriš jako ružno i zato nemam poštovanja prema tebi, rekao je Gennaro Gattuso Jošku Jeličiću u studiju MAXSporta nakon poraza Hajduka od Rijeke na Rujevici (3-0) i ostavio u šoku voditeljicu Valentinu Miletić i drugog komentatora Hrvoja Vejića.

- Stranac si u ovoj zemlji i moraš imati više poštovanja prema gledateljima - poručio je Jeličić.

- Neću više davati izjavu ako budeš tu - dao je ultimatum Gattuso Valentini Miletić, a kasnije je Jeličić rekao kako neće biti prisutan kad bude opet davao izjavu, kao i da je veći hajdukovac od njega, ali da stvari mora nazivati pravim imenom bez obzira kako se tko zvao.

Objasnio je trener Gattuso nakon neviđenog napada na televiziji uživo kako Jeličić "šest-sedam mjeseci sarkastičnim komentarima uništava njegove igrače". A trzavice su počele još prošlog kolovoza, nakon što je Gattuso izbacio Ivana Perišića iz sastava protiv Lokomotive jer mu je ovaj priznao želi napustiti klub, a onda je on to podijelio s javnošću.

- Poštujem Gennara Gattusa, svidio mi se njegov narativ profesionalizma i rada. Ali izjava nakon utakmice, ako ima dobre namjere, nedopustiva je za trenera. Možda je htio skinuti odgovornost sa sebe za 'tiki-taku' koju prezentira na utakmicama. Perišić to nije zaslužio. Takvi sukobi unutar svlačionice mogu izroditi dobre stvari ako dođe do pomirbe. No ovo je predaleko otišlo - rekao je Jeličić.

U rujnu, nakon pobjede Hajduka nad Goricom 4-1 na Poljudu uz dva gola Brune Durdova, imao neprimjeren komentar na račun Ismaela Dialla.

- Gattuso igra s Kalikom... On je važan Gattusu jer je dobar na pritisku, ali imao je 2 od 11 duela i sedam dodavanja. Igra ti Diallo... On je imao 2 od 11 duela i 13 izgubljenih posjeda... Pa imaš Melnjaka koji je na desnom bočnom. Diallo je dobio dječaka i nadam se da će mu prioritet biti škola s obzirom na genetiku...

Kad je Hajduk u listopadu pobijedio Slaven Belupo na gostovanju 2-0, a Leon Dajaku ljutito reagirao kod izlaska iz igre, Jeličić je poručio:

- Dobio je priliku vjerojatno zbog dobrog zalaganja na treninzima. Ne znam zašto je bio nervozan. Možda je ljut na sebe. Danas je nastupio, ali nije igrao, jer njegova statistika nije bila dobra, nije apsolutno ništa napravio. Ako je bio ljut na sebe, to je normalna reakcija. Nije bilo lijepo, ali znamo tko mu je trener i vjerojatno će o tome razgovarati nasamo s njim.

Pokretanje videa... 00:43 Dajaku rasturio klupu Hajduka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Početkom prosinca, nakon poraza Hajduka kod Gorice 1-0:

- Smeta me Gattusovo planiranje ove utakmice. Jasno mi je, kad igraš protiv Dinama i Rijeke, da imaš stabilnost, dobio si stabilnošću, duhom... Ali kad znaš da će se protivnik braniti, onda je takva taktika promašena po mom sudu. Melnjak, lijeva noga na desnom beku. Vidjeli smo ga kod negativnog primanja, vrlo je lako čitljiv. Ali imaš Dialla koji je odigrao dobro protiv Dinama, koji je obrambeno vrlo OK, ali igra prema naprijed objektivno ne postoji. Wenger je rekao da je tehnika kod igrača kao vokabular kod pisca.

Tjedan dana poslije Hajduk je pobijedio Varaždin kod kuće 1-0, a meta je Jeličiću bio Filip Krovinović.

- Igrao je 54 minute. Nula udaraca, nula centaršuteva, nula dugih lopti, nula driblinga i 0/1 dueli. On u svojoj igri nije ništa riskirao. Protiv Osijeka nemaš duel, sad nemaš duel. Hajduku nedostaje igrač koji će preuzeti odgovornost, doći iz drugog plana, igrač koji se ne plaši. Krovinoviću fali osobnosti.

U drugom dijelu sezone, nakon remija sa Slavenom 0-0, okrznuo je i Ganca Bambu Sanyanga.

- Imaš Sigura koji ti je jedina opcija na desnom boku, a ti onda s ljevacima na desnom boku remetiš geometriju momčadi. Moraš stavljati igrače koji odgovaraju toj poziciji. S Hrgovićem i njegovom lijevom nogom nisi ništa dobio. Vidjet ćemo što će biti s Mlakarom, Šegom i Rusinom. Vidjet ćemo tko će igrati... Biuk, Šego, Mlakar. Ovaj Bamba nadam se da više neće igrati - kazao je.

Početkom veljače, nakon poraza kod Lokomotive 3-2:

- Gattuso mora stvoriti da momčad puno lakše dolazi u zadnju trećinu. Trener mora napraviti određene stvari u procesu i na treningu, ne znam što su radili na pripremama. Stavio si Mlakara lijevo, Rusina na polušpicu, asistirao je Livaji pa je to izgledalo dobro. A što ćemo s negativnom tranzicijom? Imaš Livaju i njega koji ne ulaze u pritisak, pa smo vidjeli Lokomotivu u drugom poluvremenu, 17 puta su išli tri na tri. To je ravnoteža unutar momčadi. U procesu unutar momčadi Gattuso treba pokazati ima li kapacitete ili nema.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk je potom remizirao kod Istre 1-1, a Jeličić je secirao Filipa Uremovića.

- Uremović je dobio slom živaca jer je morao trčati i braniti kontre. Pa, ti igraš u Hajduku! Uremović je stalno nervozan. Njemu su ruke u zraku više nego onima na narodnjacima koji žarulje mijenjaju. On non-stop prigovara, on non-stop sudi. Igra dobro, drži obranu, ali... Rođendan je kluba, dostojanstvo, poštenje, čojstvo - kazao je, a Uremović mu je uzvratio u idućem nastupu golom i proslavom kao da mijenja žarulje.

Prije derbija na Rujevici Hajduk je na mišiće pobijedio Goricu bez Livaje u sastavu. Jeličić je ponovno istaknuo igru Krovinovića i Ivana Rakitića.

- Pogledajte ovu situaciju. To je ogledalo današnje igre Hajduka. Vidimo Uremovića s loptom u nekoj ideji igre. Vidimo četiri igrača Hajduka sa suparnicima na leđima, svi Boga mole da ne prime loptu, vidimo kako Diallo krivo procjenjuje situaciju i ulazi u sredinu te ispada. U negativnoj tranziciji Krovinović i Rakitić ne bi ulovili ekipu iz Malog princa.

Moguće je da je upravo taj posljednji komentar bio okidač da Gattuso izgubi živce u eteru i obračuna se s Jeličićem. No nisu mu samo hajdukovci bili na tapetu, njegov britki stil osjetili su igrači i drugih klubova. I neki su se s time dobro našalili.