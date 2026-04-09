Ovako se Luka Modrić oprostio od velikog Srećka Bogdana

Piše Petar Božičević,
Ovako se Luka Modrić oprostio od velikog Srećka Bogdana
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Bogdan je legenda Dinama za kojeg je igrao od 1975. do 1985. i odigrao 595 utakmica. Nakon toga je prešao u njemački Karlsruher, a nastupao je i za jugoslavensku reprezentaciju (11 nastupa) te kasnije za Hrvatsku (dva nastupa)

Srećko Bogdan preminuo je u četvrtak u 69. godini života, a od legendarnog dinamovca oprostile su se brojne legende iz nogometnog svijeta. Bogdan je bio trener i Luki Modriću u zaprešičkom Interu, a sada se i hrvatski veznjak oprostio od bivšeg trenera. 

Bogdan je Modrića vodio u Interu u sezoni 2004./05., u kojoj je zaprešički klub završio drugi u prvenstvu, iza Hajduka. 

Foto: Screenshot/Instagram

"Treneru, počivali u miru", napisao je Modrić kratko na Instagramu. 

Bogdan je legenda Dinama za kojeg je igrao od 1975. do 1985. i odigrao 595 utakmica. Nakon toga je prešao u njemački Karlsruher, a nastupao je i za jugoslavensku reprezentaciju (11 nastupa) te kasnije za Hrvatsku (dva nastupa). 

Komentari 6
