Ovako se Luka Modrić oprostio od velikog Srećka Bogdana

Srećko Bogdan preminuo je u četvrtak u 69. godini života, a od legendarnog dinamovca oprostile su se brojne legende iz nogometnog svijeta. Bogdan je bio trener i Luki Modriću u zaprešičkom Interu, a sada se i hrvatski veznjak oprostio od bivšeg trenera.

Bogdan je Modrića vodio u Interu u sezoni 2004./05., u kojoj je zaprešički klub završio drugi u prvenstvu, iza Hajduka.

"Treneru, počivali u miru", napisao je Modrić kratko na Instagramu.

Bogdan je legenda Dinama za kojeg je igrao od 1975. do 1985. i odigrao 595 utakmica. Nakon toga je prešao u njemački Karlsruher, a nastupao je i za jugoslavensku reprezentaciju (11 nastupa) te kasnije za Hrvatsku (dva nastupa).