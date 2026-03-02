Ovako se za Dinamo pripremaju radnik čistoće, benzinske, kipar i bauštelac: Skuplji su 587 puta!

Ajmo, dečki, intenzitet, intenziteeeeeeet!, prolama se terenom glas trenera Senada Harambašića (46), čije upute tijekom treninga svako malo prekida zaglušujuća buka aviona s obližnjeg aerodroma Franjo Tuđman.

U Kurilovcu smo, u blizini Velike Gorice, na mjestu najveće senzacije u povijesti hrvatskog kupa. Prije četiri mjeseca ovaj istoimeni četvrtoligaš izbacio je Istru (2-1) i plasirao se u četvrtfinale Kupa. Kuglice u ždrijebu nisu im se baš naklonile, spojile su ih s Dinamom. Utakmica se igra u srijedu od 18 sati na Maksimiru i većini igrača bit će najveća u dosadašnjoj karijeri. Za tu prigodu pripremili su i posebne dresove.

Foto: 24sata

- Već četiri mjeseca pokušavamo shvatiti da smo među najboljih osam u Hrvatskoj. To je čudesna stvar za Kurilovec, klub iz četvrtog ranga. Želimo se dokazati i pokazati, koliko god to bio Dinamo, imamo neka svoja očekivanja. Kako će se Maksimir ubrzo srušiti, bit će nam velika čast tamo odigrati utakmicu - priča nam trener Senad, tvorac jedne od najljepših priča u povijesti hrvatskog nogometa.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kurilovec se natječe u 3. NL - Centar, ali ima nogometnu školu na kojoj bi mu pozavidjeli mnogi hrvatski prvoligaši. Više od 300 djece je u svim mlađim kategorijama, treniraju na nekoliko terena koji se nalaze u kompleksu, a klub svake godine organizira međunarodni turnir za limače na kojem sudjeluju klubovi poput Crvene zvezde, Hajduka, Dinama, Sturma... No, i njih muči najveći problem svih niželigaša, a to su financije. Svake godine krpaju budžet, igrači su amateri, većina studira ili radi, što daje holivudsku dimenziju njihovoj pobjedi protiv Istre.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ne želimo na tome stati, probat ćemo napraviti novo iznenađenje - hrabro najavljuje trener Kurilovca, kojem to nije jedini posao. Voditelj je nogometne škole te radi u Gradskoj upravi u Velikoj Gorici.

- Zadužen sam za obračun i naplatu komunalnog doprinosa, a radim i na legalizaciji objekata, novogradnji i projektima. Radim od 8 do 16 pa onda u klubu provedem oko šest sati. Tražim nešto za noćnu smjenu, ha, ha.

Kod ovakvih utakmica motivacije ne manjka, ali može biti i problem. Treba paziti da igrači ne pregore u želji.

- Moram paziti da ne odu u u crveno i da izgube kontrolu. Gladni su ovakvih utakmica, moraju jednostavno uživati u trenutku - priča Harambašić.

Foto: 24sata

Jedno čudo su napravili, je li i drugo moguće?

- Uvijek tinja u vama. Rekao sam igračima da imamo jedan posto šanse pa idemo to iskoristiti, nema nam druge. Slušao sam trenera Kovačevića kad je rekao da je Genk dvaput skuplji od Dinama. Pa sam išao izračunati koliko je Dinamo skuplji od nas, došao sam do cifre od 587 puta. Vidjet ćemo koje će sitnice odlučivati na tim relacijama, ha-ha.

Nije trener jedini koji žonglira između nogometa i posla. Momčad je puna igrača različitih zanimanja. Golman Leon Išek radi kao trener u ŽNK Dinamo. Predsjednik kluba Dražen Vujnović vozi kamion u Gradskoj čistoći, a bek Mijo Šarić radi na benzinskoj na ulazu u Veliku Goricu. U momčadi su i građevinari, vodoinstalateri, imaju i kipara, kapetana Stjepana Završkog, a veznom linijom ordinira stasiti Nigerijac Goziembah Makuochukwu, suprug hrvatske glumice Petre Dugandžić. A najveći intelektualac u momčadi je, kažu nam, Luka Sedlaček.

Velika Gorica: Šesnaestina finala Hrvatskog nogometnog kupa, HNK Gorica - GOŠK Dubrovnik | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ovaj napadač nekoć je igrao za Goricu, a onda se posvetio fakultetu. Završio je ekonomski fakultet i danas radi u bankarskom sektoru, a još kao student je prije šest godina oduševio u kvizu Potjera gdje sa svojim timom osvojio 77.000 kn.

- Lijepa sjećanja, kada u studentskim danima osvojiš veći novac i misliš da si na krovu svijeta, da imaš sve pod sobom. Volim i danas odigrati pub kvizove. Bio sam i na Milijunašu, ali ne bih o tome, ha, ha. Najviše mi ide sport, rasturam u nogometnim kvizovima, dobro mi ide i geografija, film - priča nam simpatični Luka.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako izgleda njegov radni dan?

- Od 8 do 16 sam na poslu pa navečer na trening. Vratim se doma, poljubim suprugu i na spavanje. To je to, ukratko, ha, ha. Nema baš praznog hoda.

Treninzi su svaki dan, a uz igračke obveze, Luka je prošle godine postao i trener limača.

- Želim krenuti u tom smjeru nakon karijere pa polažem licence i želim dogurati što dalje moguće da mogu raditi na što većoj razini - kaže Sedlaček, najbolji strijelac Kurilovca s devet golova u 3. NL.

Foto: 24sata

Kao član mlađih kategorija Gorice prošao je sve terene na Maksimiru, a sada će prvi put zaigrati na glavnom.

- Prognoza je da ćemo izaći, uživati i dati sve od sebe. Nećemo davati prognoze čuda, ali idemo probati napraviti iznenađenje. Možemo samo obećati da ćemo dati sve od sebe. Za takve protivnike trener nas treba smirivati, dok u ligi, vidite terene na kojima treniramo, a na takvima i igramo, tu treba motivirati. Ovdje više treba usmjeriti motivaciju u pravom smjeru.

Ovaj napadač strah je i trepet za četvrtoligaške stopere, a vidjet ćemo hoće li namučiti i dinamovce.

- Možda će me neki njihov stoper tražiti dres. Ako će me vući za vrijeme utakmice pa ću mu dati dres nakon utakmice - smije se Sedlaček, a na spomen utakmice s Dinamom, njegov suigrač Dario Banić nadovezuje se:

- Planovi su nam pobijediti, što da kažem drugo, ha, ha. Da se ipak malo vratim u realnost, želimo ostaviti najbolji dojam. Prvenstveno kao momčad, a onda svatko za sebe. Nakon Istre smo slavili cijeli tjedan, nadamo se novom čudu.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A u snovima Dominika Furmeka utakmica se odigrala već nekoliko puta. S kakvim raspletom?

- Posljednjih dana stalno mi se pojavljuje u snovima, ha, ha. Bilo je dobrih i loših ishoda, ali pokušavam to staviti na stranu. Svi smo napeti i jedva čekamo utakmicu.

Unatoč blatnjavom terenu i ne baš najboljim uvjetima, radi se žestoko. Posljednjih šest tjedana imali su pripreme i trenirali gotovo svaki dan.

- Bilo je naporno i zahtjevno, ali vjerujem da će se isplatiti - priča nam Furmek.

Foto: 24sata

Sve je lakše uz pravog trenera, a za Senada Harambašića cijela momčad ima samo riječi hvale. Uz nekoliko poslova koje ima, ovaj nogometni zaljubljenik radi čudesan posao s amaterskim klubom.

- On nam je kao drugi otac. Kada dođe u svlačionicu ili u prostoriju za sastanke, svi zašutimo. Zna od koga može što očekivati, svi ga gledamo s velikim poštovanjem. Jako je strog, ali pravedan. U svemu pokušava uzeti primjer iz života, kao i pomoćni treneri. Pokušava nam dočarati stvari u najrealnijem mogućem smislu. Da sve što nam kaže, da lakše upijemo. Čovjek je stvarno odličan, uvjerljivo najbolji trener kojeg sam imao do sada.

Kurilovec je ispisao najljepšu priču hrvatskog nogometa i pokazao nam što je zapravo bit nogometa, kakav je nekada bio i zbog čega smo ga zavoljeli. Biznis i novac preuzeli su sport, no srce, hrabrost i ponos, kakvo ima ova družina, novac neće i ne može zamijeniti. Jedno čudo su napravili, zašto ne bi i drugo? Uostalom, Naftaš i Dugo Selo su već pokazali da nije nemoguće...