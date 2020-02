'Ovdje je kaos, sve je u blokadi. Ljudi su u kolica trpali vodu'

Sve je odgođeno, u blokadi, nema ničega do daljnjega. Zabranjena su javna okupljanja, baš je luda kuća, javio nam je iz prve ruke situaciju sa sjevera Italije Antonio Buha (24), hrvatski vaterpolist i povremeni reprezentativac na privremenom radu u Brescii.

Grad je to iz jedne od talijanskih pokrajina koje su pogođene koronavirusom, Lombardije. Iz sata u sat broji se sve više zaraženih i umrlih. Stao je i sportski i "normalni" život.

- Nama sada slijede najvažnije utakmice, a ne možemo ni doći do bazena. Otkazani su nam svi treninzi, čak sada i Kup Italije za vikend. Sljedeći tjedan moramo putovati u Mađarsku, ne znamo hoće li biti što od toga. Danas ili sutra znat ćemo više.

Zasad je zbog epidemije život u Italiji izgubilo sedam ljudi. Jedna je žena umrla upravo u Brescii.

- Dotad nije bio nijedan slučaj, no u obližnjem mjestu, na 40 minuta vožnje, ima najviše zaraženih. Tamo se ne može ući niti ljudi mogu uopće napustiti domove.

Jesu li vam u klubu naredili ikakve mjere predostrožnosti?

- Nema tu posebno što, da peremo ruke, higijena i to je to. Maske nismo dobili. To je, zapravo, jučer tek i buknulo. Išao sam u trgovinu i tamo je vladao pravi kaos. Milijun ljudi, Jedan je čovjek gurao troja kolica, trpao vodu, brašno i ostalo. Nisam bio ni svjestan da je baš takva situacija.

Nije to više daleko ni od Hrvatske....

- Nije da, blizu je Rijeka. Nama je to lakše zaustaviti nego njima iako, koliko vidim, nisu baš se najbolje pripremili. Zvali su me moji, baš sam rekao majci da imam osjećaj kao da sam u Kini a ne u Italiji premda mislim da su i mediji to malo prenapuhali. Osobno nisam prezabrinut jer ne boravim toliko na javnim mjestima ni na otvorenom. Čak sam u šali rekao majci da mogu dobiti virus jedino preko PlayStationa, ha, ha.

Na šalu je okrenuo, a kako će drugačije jedan Splićanin. Kakav je uopće, van ove koronaepidemije, život u Brescii? Prošle godine, za informaciju, Buha je u Lombardiju stigao iz Grčke gdje je igrao za atenski Vouliagmeni.

- Život je nekako spor, ne događa se ništa spektakularno. Nakon Atene teško može biti bolje. Grci su općenito puno sličniji nama. Ovdje nakon treninga idete kući. Malo je drugačije nego kod nas, ali što se tiče sporta i kluba, tu sam zadovoljan. Vrhunska je razina. Evo, pred finalom smo Eurokupa (pobijedili Eger u prvoj utakmici 6-3) i nadam se da ćemo ga osvojiti.