'Ovdje nitko nije normalan!' Englezi su brojniji, ali Hrvate se ne može nadglasati ni u Dallasu

Utakmicu s Englezima dočekali smo pod dojmom spektakularne parade koja se dan ranije odvijala ulicama Dallasa. Dobre vibracije s druženja preko 5000 hrvatskih navijača prenijele su se dan kasnije i u obližnji gradić Arlington u kojem se nalazi Dallas stadium na kojem se igra utakmica s Englezima. S obzirom da se utakmica igrala od 15 sati po lokalnom vremenu, od ranog jutra je područje oko stadiona bilo okupirano navijačima obje reprezentacije. Uobičajena slika, piće, pjesma, međusobno nadglasavanje i zadirkivanje, ali sve u korektnom ozračju.

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Tako je bilo i u krugu stadiona, dva sata prije početka utakmice navijači su se počeli okupljati ispred Dallas stadiuma gdje je glazba s razglasa zagrijavala atmosferu. Odjekivale su domoljube i navijačke pjesme, ali većina ih je pobjegla u unutrašnjost stadiona koja je nudila osvježenje. U odnosu na 35 stupnjeva vani, u unutrašnjosti ovog velebnog zdanja klimatizacijski sustavi držali su temperaturu na 22-24 stupnja.

SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na tribinama je odnos snaga bio na strani Engleza, bilo ih je više, ali nisu bili bučniji, u svojevrsnom nadmetanju u stvaranju buke, uobičajenom na ovakvim natjecanjima naši su navijači pogurali mjerač decibela preko 100, dok su Englezi ostali malo ispod magične brojke.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Igrači su s navijačima otpjevali himnu i utakmica je mogla početi. A s njom i navijačka podrška. Hrvatska je u prvom poluvremenu imala podršku cijele tribine iza Livakovićevog gola, tu je bila najveća grupa naših navijača. Igrače su na početku utakmice ispratili povicima "Zovi samo zovi..." "U boj, u boj..."...

Svaki dodir s loptom Modrića i društva pratili su pljeskom i podrškom, pogotovo oduzete lopte. Prava erupcija oduševljenja uslijedila je nakon što je Livaković obranio kazneni udarac Kaneu, a onda i erupcija zvižduka nakon što je sudac odlučio ponoviti udarac....