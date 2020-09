Overeem je unakazio Sakaija! I dalje sanja Miočićev UFC pojas

Nizozemska MMA legenda Alistair Overeem u noći na nedjelju pobijedio je Brazilca Augusta Sakaija tehničkim nokautom u petoj rundi iako je prve dvije izgubio. Sad bi mogao na revanš sa Jairzinhom

<p>"The Demolition Man" i dalje jako udara! <strong>Alistair Overeem</strong> (40) u teškoj je i iscrpljujućoj borbi pobijedio <strong>Augusta Sakaija</strong> (29) tehničkim nokautom u petoj rundi u naslovnoj teškaškoj borbi UFC Fight Nighta 176 u Las Vegasu.</p><p>Nakon velike dominacije krajem četvrte runde, koju je Brazilac nekako preživio, Nizozemac je dovršio meč početkom posljednje, serijom brutalnih udaraca laktom na parteru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Alistair Overeem u Zagrebu</strong></p><p>A moglo je biti drugačije jer Sakai je dominirao u prve dvije runde. No Overeem je na isksutvo okrenuo meč i došao do nevjerojatne 47. pobjede u 66. profesionalnom MMA meču.</p><p>- Bio je težak protivnik, ali uspio sam, s 40 godina! Nemojte samo previše to spominjati. Što dalje? Ne znam, prvo ću se odmoriti. Volim se boriti, radim ovo 23 godine i uživam - rekao je Overeem nakon meča koji ga vraća na put za pojas.</p><p><strong>Stipe Miočić</strong> (38) pobijedio ga je nokautom u prvoj rundi 2016., ali Overeem na kraju bogate karijere želi novu šansu. Do nje bi mogao doći pobjedom protiv nekoga od Top 5 teškaša. Tko je idući?</p><p>- Jon Jones protiv Overeema? Bilo bi to opasno, ali moguće je. Ja bih mu dao Rozenstruika. Zadnji put je dobio u 25. minuti, dao bih mu da se opet bori protiv njega da vidim gdje je, ali nesigurno je. Tu je i Derrick Lewis nakon meča s Curtisom Blaydesom. Borio se protiv svih pa ne znam na koga da ide - rekao je <strong>Daniel Cormier</strong> (41), koji je nedavno otišao u mirovinu.</p><p>Čini se da ni Overeem nema ništa protiv toga.</p><p>- Bih li htio Derricka? Definitivno. On priča sranja, član mog tima će ga uništiti. Bio bih sretan da ga dobijem poslije Curtisa. Sad jedva čekam vidjeti svoje curice. Bio sam odvojen od njih osam tjedana. Vraćam im se sutra i onda ću razmisliti o svemu - rekao je Alistair na konferenciji za medije i dodao:</p><p>- Zašto sam i dalje svaki dan u teretani? Volim ovaj sport, posvetio sam mu život. Prvu borbu imao sam 1997. Znam da još mogu, ali ne smijem stati. Prestanem li sad, neću se moći vratiti nakon dvije ili tri godine... Moj tim je fantastičan i volim ovaj životni stil.</p>