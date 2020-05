Overeem: Stipe je veliki prvak, ne bi mu trebali oduzeti pojas

Alistair Overeem vratio se pobjedama. Nakon što ga je Jairzinho Rozenstruik "unakazio" krajem prošle godine, Nizozemac je sredio Walta Harrisa koji je imao sve, a na kraju dobio ništa.

"The Reem" je izdržao napade u prvoj rundi, brada je izdržala sve udarce, pa kad je došao na svoje, Amerikanac više nije imao šanse.

- Sjeo mi je "low kick" i znao sam da će obratiti pozornost na niske udarce, odnosno na noge. Onda sam ga pogodio "high kickom" i potom zaključio meč s "ground and poundom". On je pokazao čvrstoću i nije htio odustati. Osjetio sam da je umoran, ali se uspio držati do samog prekida - rekao je nakon 46. pobjede u karijeri, večer prije 40. rođendana, pa poručio:

- Idemo pogledati ranking, boriti se još jednom kasnije ove godine i onda možda vidjeti postoji li mogućnost da još jednom napadnem titulu.

Overeem je komentirao i Stipu Miočića kojeg UFC želi što prije vidjeti u oktogonu iako još uvijek nema gdje ni trenirati. Spominjalo se čak i oduzimanje pojasa zbog neaktivnosti, no Stipe je poručio da će boriti protiv Daniela Cormiera koji toliko želi trilogiju.

- Mislim da se događanja u kategoriji moraju nastaviti, ali oduzimanje pojasa jako snažan pojam. Možda bi uvođenje privremenog pojasa bilo bolje rješenje. Oduzimanje titule dosta je teško, a usto Miočić je prvak iza kojeg su velika postignuća - komentirao je Nizozemac.

- Mislim da se kod njega ne radi o nekakvom strahu, već se možda jednostavno radi o tajmingu - ima on i drugih obveza. Stoga jednostavno trebaju uvesti privremeni pojas.