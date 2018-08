Ovi klinci su senzacija! Pomeli strašne Francuze i ušli u finale

Hrvatska košarkaška reprezentacija do 16 godina u finalu je Europskog prvenstva!

Ivan Perasović (13 koševa) i Roko Prkačin (21 koš, 14 skokova, 4 asistencije) trpali su u Novom Sadu kao njihovi očevi nekoć, mladi izbornik Mile Karakaš izvrsno je postavio taktiku i hrvatski klinci poslali su Francuze u borbu za broncu.

Slavili su hrvatski klinci 65-58.

POGLEDAJTE VIDEO

Idemo po zlato!

U finalu u subotu u 18.30 sati igramo s boljim iz ogleda Španjolska - Turska.

Nevjerojatno zrelu utakmicu odigrali su hrvatski dječaci od 15-16 godina i pomeli momčad koja je na ovom turniru dobila svih pet utakmica prije polufinala s nestvarnom razlikom od 24,6 koša po utakmici.

Foto: FIBA

Doduše, ovaj put nisu mogli računati na jednog od najboljih igrača EP-a Daniela Batcha, koji se ozlijedio u prvoj minuti četvrtfinala protiv Srbije. No i bez njega je Francuska puna supertalenata poput šutera Louisa Lesmonda, krila Yvana Ouedraogoa ili playmakera Rudyja Demahis-Balloua.

A kakvu je obranu igrala momčad izbornika Mile Karakaša najbolje govori podatak da niti jedan francuski igrač nije zabio dvoznamenkasti broj koševa!

Na krilima nevjerojatnog Roka Prkačina hrvatski su klinci ušli u zadnju četvrtinu s plus 11 (54-43), iako je Francuska ušla u utakmicu kao veliki favorit. No bili su to i Litavci u četvrtfinalu pa ih je Hrvatska svejedno poslala u borbu od 5. do 8. mjesta.

U završnici Francuzi su došli na minus tri (57-54), ali Paponja je pametno vodio napade, a Boris Tišma (14 koševa) - inače igrač Real Madrida - pogodio ključnu tricu, svoju treću na utakmici za 62-55 i tu je bio kraj.

Nevjerojatno zvuči, ali niti koša nisu zabili hrvatski košarkaši s klupe! Samo startna petorica zabijala su koševe, uz Perasovića, Prkačina i Tišmu igrao je u početnoj postavi i Matej Bošnjak te dao 16 koševa. Playmaker Filip Paponja odigrao je 34 minute, zabio 1 koš i podijelio 6 asistencija.

Foto: FIBA

Trener: Nemam riječi za ovo što su dečki napravili

Kroz veći dio prvog poluvremena imao sam osjećaj da je teže zabiti koš ovdje nego gol u nogometu. Ali to je valjda taj pritisak velike utakmice, polufinala EP-a. Moji momci pokazali su opet taj nevjerojatni karakter, jednostavno sam bez riječi za ovo što su napravili, rekao je trener naših košarkaša Mile Karakaš za Fiba.com.

Hrvatska je ostavila Francusku na samo 58 koševa.

- To je dio jednog našeg plana da riskiramo s nekim njihovim igračima koji nisu šuterski jaki, pa da pokušamo zatvoriti skok koliko se može jer Francuzi u prosjeku uhvate 20 napadačkih skokova. I sad su to napravili, ali generalno, osim par ludih trica koje je pogodio Louis Lesmond, obrana nam je stvarno bila savršena - dodao je Karakaš.

O Tišminoj trici minutu i pol prije kraja?

- Akcija je zapravo bila nacrtana za Ivana Perasovića, ali Boris stvarno - ja se ispričavam jer nije pristojno - ima muda. Taj momak je čudo, dok se dizao na taj zadnji šut, nisam sumnjao ni trena hoće li pogoditi ili ne, znao sam da to ulazi - dodao je trener Karakaš za FIBA.basketball.

Foto: FIBA

Igrači: Rekli smo si da ovo nećemo izgubiti

Ovo je ostvarenje sna, prošle godine smo također došli do polufinala i također igrali protiv Francuske, pa smo izgubili. Zato smo sad rekli jedan drugom, nema teorije da ovaj put izgubimo. Bili smo potpuno motivirani, potpuno fokusirani na svoj posao, zaslužili smo pobjedu. Ali stvarno čestitke i Francuzima, odlična su momčad, rekao je Boris Tišma za FIBA.basketball.

O šutu za pobjedu nakon 4/18 dotad?

- Zezao me šut malo, loše sam počeo i otad sam lovio ritam cijelo vrijeme, ali eto, na kraju kad je najviše trebalo, ušla je i to je to.

O finalu?

- Više bih volio da idemo na Turke, da zaokružimo tu našu priču jer smo prvog dana prvenstva baš od njih nesretno izgubili, pa da im se revanširamo za taj poraz. Ali ako budu i Španjolci, nema veze, bit ćemo i za njih spremni - rekao je Boris Tišma za FIBA.basketball.