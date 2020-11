Pogledajte kako su Škoti prošli: 'Penali su nešto najgore ikad...'

Samo sam se molio da ne ponovi jedanaesterac. Momci nisu bili ni svjesni da se provjerava. Malo sumnje je bilo, rekao je škotski junak golman Marshall koji je obranio ključni udarac za Euro

<p>Bila je to nevjerojatna večer, jedanaesterci su nešto najgore kroz što sam prošao. Ali veliki Marsh je opet uspio. Nadam se da se u Škotskoj slavi, zaslužili smo to poslije ovoliko godina, tražio je riječi <strong>Ryan Christie</strong>, ljevak Celtica koji je zabio vodeći gol u Beogradu gdje je Škotska izborila plasman na Euro nakon jedanaesteraca (6-5).</p><p>Na njemu će zaigrati točno 25 godina kasnije, od 1996. godine u Engleskoj nisu vidjeli kontinentalnu smotru. U zadnjoj seriji jedanaesteraca ukazao se <strong>David Marshall</strong> obranivši udarac Mitroviću i poslavši Škote na prvo veliko natjecanje od 1998. i SP-a u Francuskoj.</p><p>- Da smo izgubili, uništilo bi nas. Ali momci su bili sjajni. Dali su posljednjih deset penala računajući i svih pet protiv Izraela. Pod takvim pritiskom sve pogoditi... Ovako je najljepše - rekao je škotski junak Marshall koji je malo strahovao nakon obrane Mitroviću.</p><p>- Samo sam se molio da ne ponovi jedanaesterac. Momci nisu bili ni svjesni da se provjerava. Malo sumnje je bilo.</p><p>- Nevjerojatni igrači. Njihov karakter. Tipičan škotski scenarij. Dali smo gol, primili u 90. minutu. Rekao sam momcima da samo trebaju nastaviti vjerovati. Da ima još 30 minuta. I momci su izašli na teren i borili se. Na kraju jedanaesterci, to jest sreća, ali ako gledamo cijelu utakmicu, apsolutno zasluženo idemo na Euro - kazao je škotski izbornik Clark.</p><p>Onaj srpski, pak, <strong>Ljubiša Tumbaković </strong>morao je odgovarati na pitanja o ostavci.</p><p>- Pitanje o mojoj ostavci postavlja se od prvog dana. Da smo prošli dalje, bih li ja trebao pitati vas novinare hoćete li vi podnijeti ostavku? Sami onda zaključite - rekao je Tumbaković ljutito.</p><p>- Volio bih da mogu dati konkretniji odgovor. Istini za volju, ono što smo radili u prvom poluvremenu, ni ne može donijeti rezultat. A, kasnije, kada treba juriti, mnogo je teže. Pogledala nas je sreća da dođemo do rezultata, ali tih 30 dodatnih minuta je malo da bismo ostvarili ono što smo željeli. </p><p>- Ta uloga favorita i još kada igraš na svom terenu bez publike dodatno otežava. Kada se na sve namjesti da ništa od onog što je trebalo nije realizirano u planu igre, angažmana, borbenosti, onda ovaj rezultat dobije negativnu konotaciju - završio je Tumbaković.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/EURO/a130170-Pogledajte-dramu-jedanaesteraca-izmedju-Srbije-i-Skotske.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>