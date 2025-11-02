Ovi talenti igrali su četvrtfinale SP-a s Hrvatskom. Neki su sad u četvrtoj ligi, neki nemaju klub!

Luka Ivanušec je stasao u Lokomotivi pa od 2019. do 2020. igrao za 'modre' kojima je priskrbio osam milijuna eura od transfera u Feyenoord. Tamo mu se kockice nisu posložile, izgubio je i status hrvatskog reprezentativca (22 nastupa) pa se prošle zime htio vratiti na Maksimir, ali povratak nije zaživio. Ljetos je otišao na posudbu u PAOK. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA