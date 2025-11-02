Ovi talenti igrali su četvrtfinale SP-a s Hrvatskom. Neki su sad u četvrtoj ligi, neki nemaju klub!

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija, koju vodi Marijan Budimir, u ponedjeljak otvara nastup na SP-u nakon čak deset godina, a mi smo se prisjetili gdje su igrači iz zadnje generacije koja je to napravila
Hrvatska U-17 je na SP-u u Čileu 2015. godine (generacija 1998) završila grupnu fazu na drugom mjestu, s pet bodova, iza Nigerije te ispred Čilea i SAD-a. U osmini finala izbacila je Njemačku pa u četvrtfinalu ispala od Malija. Izbornik je bio Dario Bašić, a ovo su igrači koji su tada nastupali...
Adrian Šemper bio je veliki golmanski talent, čak je je jedno vrijeme bio i 'jedinica' u Dinamu, ali njegova karijera nije se rasplela prema očekivanjima.
Igrao je za Lokomotivu, Chievo, Genou, danas je član talijanskog drugoligaša Pise.
Branimir Kalaica bio je ogroman potencijal. Ovaj stoper je iz Dinama otišao u Benficu gdje je bio šest godina, ali nikada nije zaigrao za prvu momčad.
Vratio se oživjeti karijeru u Lokomotivu, a od ljeta 2024. je u kazahstanskoj Astani.
Matej Hudeček tada je za mladu reprezentaciju igrao desnog beka. Kao i mnogi iz te generacije, bio je član Dinama, ali njegova karijera otišla je u drugom smjeru.
Nakon što je godinama bio član mlađih uzrasta 'modrih' i Osijeka, kratko je igrao za Međimurje, od 2020. godine za Mladost Ždralove, a od prošlog ljeta za četvrtoligaša NK Graničar iz Đurđevca.
Martin Erlić jedan je od petorice iz te generacije koji je dogurao i do A vrste. Potekao je u Dinamu, igrao kratko za Rijeke, a baš uoči tog prvenstva 2015. godine otišao je u Sassouolo gdje je stasao u sjajnog stopera.
Prošle godine klub ga je za 7 milijuna eura prodao u Bolognu, a od ovog je ljeta u Midtjyllandu. Osvojio je s Hrvatskom svjetsku broncu 2022. godine.
Borna Sosa je potekao u Dinamu, otišao u Stuttgart pa u Ajax, a nakon posudbe u Torinu ovo je ljeto prodan u Crystal Palace. Napravio je sjajnu karijeru, skupio i 27 utakmica za 'vatrene' s kojima je osvojio broncu na SP-u u Katru.
Davor Lovren bio je još jedan od igrača kojem se predviđala velika karijera
Mlađi brat bivšeg hrvatskog reprezentativca Dejana Lovrena igrao je za mlađe uzraste u Dinamu, bio je i član Fortune Düsseldorf, Slaven Belupa i Jaruna, a od siječnja 2024. godine je bez kluba nakon što je otišao iz Kustošije.
Karlo Majić zabio je dva gola na prvenstvu, bio je naš najbolji strijelac zajedno s Nikolom Morom.
Počeo je u Gorici pa preselio u Dinamo. Bio je i član Fortune Düsseldorf, igrao je za Krško, Sesvete, Rudeš, Croatiju iz Zmijavaca, Kustošiju, od veljače prošle godine za NK Trnje, a od ljeta za zaprešićki Inker koji se pod novim imenom pokušava vratiti na stare staze slave.
Član prve postave te generacije bio je i veznjak Neven Đurasek.
Čak je i debitirao za Dinamo, gdje je skupio tri nastupa, a dokazao se u Varaždinu gdje je odigrao 63 utakmice. Bio je u Dnjipru, Olimpiji i Šahtaru, s kojim je igrao Ligu prvaka, Arisu i Derbrecenu, a trenutačno je u Zrinjskom.
Ostavio je trag u Dinamu. Osvojio je pet naslova prvaka, zabio 37 golova i 20 puta asistirao u 175 dvoboja.
Luka Ivanušec je stasao u Lokomotivi pa od 2019. do 2020. igrao za 'modre' kojima je priskrbio osam milijuna eura od transfera u Feyenoord. Tamo mu se kockice nisu posložile, izgubio je i status hrvatskog reprezentativca (22 nastupa) pa se prošle zime htio vratiti na Maksimir, ali povratak nije zaživio. Ljetos je otišao na posudbu u PAOK.
Igrao je na Euru 2021. i 2024.
Kapetan te generacije koji je Dinamu donio veliki novac od transfera.
Nikola Moro već tada je pokazivao odlike lidera i vođe. Za 8,5 milijuna eura otišao je u Dinamo Moskvu, a danas je član Bologne. U posljednje vrijeme neizostavan je na popisu izbornika Zlatka Dalića.
Njemu su predviđali najjače klubove na svijetu. Josip Brekalo bio je najveća zvijezda reprezentacije.
Josip Brekalo bio je najveća zvijezda reprezentacije. Potekao je u Dinamu pa 2016. godine za deset milijuna eura otišao u Wolfsburg. Bio je i član Stuttgarta, Torina, Fiorentine, ali nigdje nije uspio ispuniti svoj puni potencijal.
Prošle godine stigao je u Hajduk kako bi oživio karijeru i pokušao izboriti mjesto u reprezentaciji na Europskom prvenstvu, ali Dalić ga nije pozvao. Nakon epizode u turskom Kasimpasi, bez odštete je prešao u Oviedo gdje se nada jednog dana vratiti među 'vatrene' za koje je odigrao 35 utakmica. Igrao je na Euru 2021. godine.
Ivan Nevistić bio je rezervni golman. Stekao je ime u Varaždinu, otišao u Rijeku pa zaradio transfer u Dinamo, gdje je i danas prvi golman.
