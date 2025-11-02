Obavijesti

FOTO: SJEĆATE IH SE?

Ovi talenti igrali su četvrtfinale SP-a s Hrvatskom. Neki su sad u četvrtoj ligi, neki nemaju klub!

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija, koju vodi Marijan Budimir, u ponedjeljak otvara nastup na SP-u nakon čak deset godina, a mi smo se prisjetili gdje su igrači iz zadnje generacije koja je to napravila
Hrvatska U-17 je na SP-u u Čileu 2015. godine (generacija 1998) završila grupnu fazu na drugom mjestu, s pet bodova, iza Nigerije te ispred Čilea i SAD-a. U osmini finala izbacila je Njemačku pa u četvrtfinalu ispala od Malija. Izbornik je bio Dario Bašić, a ovo su igrači koji su tada nastupali... | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
