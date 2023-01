Ovih 12 reprezentacija izborilo je drugi krug SP-a u rukometu

U skupinama A, B, C, i D na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj 12 je reprezentacija prošlo u drugi krug, dok su poznate i one četiri koje će u razigravanje za mjesta od 25. do 32.

Reprezentacije koje će u novoformirane skupine su Španjolska, Francuska, Slovenija, Crna Gora, Iran i Poljska te u drugu skupinu Island, Švedska, Brazil, Portugal, Mađarska i Zelenortski Otoci.

Stvari su se malo zakomplicirale u drugoj skupini jer je Portugal pobijedio Mađarsku pa Švedska ima četiri boda, svi ostali po dva, a Zelenortski otoci 0 bodova.

