JAVLJAJU MEDIJI IZ BIH

Ovo bi odjeknulo. BiH velikan želi dovesti Nenada Bjelicu!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako navodi portal Totalno.net, prva želja uprave Željezničara je Nenad Bjelica. Navodi se kako su čelnici spremni za veliki financijski pothvat kako bi bivšeg stratega Dinama doveli na Grbavicu

FK Željezničar nalazi se u teškoj situaciji. Nakon 22. kola nalazi se na šestom mjestu prve BiH lige i ima 25 bodova, što je 25 manje od prvoplasiranog Borca. Forma mu nije bajna te je u zadnja tri ligaška prvenstva sva tri puta poražen. Klub s Grbavice nedavno je raskinuo ugovor s trenerom Slavišom Stojanovićem i traži novog stratega, a kao prva želja istaknulo se ime koje bi dolaskom prodrmalo nogometnu scenu u BiH.

Kralj otpremnina: Nenad Bjelica je od otkaza zaradio 5 mil. eura! 01:07
Kralj otpremnina: Nenad Bjelica je od otkaza zaradio 5 mil. eura! | Video: 24sata Video

Kako ekskluzivno navodi portal Totalno.net, uprava Željezničara na klupu želi dovesti Nenada Bjelicu! Prema njihovim navodima čelnici kluba, na čelu sa Saninom Mirvićem i Nijazom Brkovićem, spremni su na ozbiljan financijski pothvat kako bi doveli Bjelicu u sarejevski klub. Veliko je pitanje hoće li to uopće biti izvedivo, hoće li Bjelica pristati te kolika je zapravo ta financijska moć Željezničara.

Navijačima "Želje" odmah je proradila mašta te se naglašava prvi mandat Bjelice u Dinamu kada je stvorio jednu od najboljih momčadi "modrih" u zadnjih nekoliko godina. Angažman Bjelice zaista je velik financijski poduhvat. Osim Dinama, vodio je Osijek, Union Berlin, Trabzonspor, Lech iz Poznana, Speziju, Austriju iz Beča te bi zaista ovaj angažman, ako se dogodi, žestoko odjeknuo regijom.

Svakako će Željezničar ubrzo morati pronaći novog trenera te će ključni biti nadolazeći dani. Zanimljivo će biti vidjeti koliko će uprava ponuditi Bjelici i hoće li se bivši strateg Dinama upustiti u taj posao.

