Ovo je 10 najboljih U-23 igrača u regiji: Dva dinamovca, trojica su iz Hajduka, a jedan iz - Slavena!

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Španjolski branič Sergi Domínguez proglašen najboljim mladim igračem regije. Iz Dinama je tu još i bek, a hajdukovci imaju čak trojicu igrača, od kojih je jedan Španjolac

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je ljestvicu koja rangira najbolje mlade nogometaše do 23 godine koji nastupaju u prvenstvima Hrvatske, Srbije i Slovenije. Analiza, temeljena na njihovom modelu bodovanja performansa, odredila je poredak igrača, a na samom vrhu našao se igrač zagrebačkog Dinama.

Prema statističkoj analizi koju CIES provodi u suradnji s tvrtkom Impect, najboljim mladim igračem u regiji proglašen je španjolski branič Dinama, Sergi Domínguez. S ocjenom od 80,3 od mogućih 100. Odmah iza njega smjestila su se dva igrača iz srpskih klubova. Drugo mjesto pripalo je Nikoli Stankoviću iz Crvene zvezde s ocjenom 79,5, dok je treći Nemanja Trifunović iz Partizana s ocjenom od 79,4.

Hrvatski klubovi također imaju značajnu prisutnost među deset najboljih. Najbolje plasirani Hrvat je Luka Hodak iz Hajduka, koji je s ocjenom 78,5 zauzeo četvrto mjesto. Splitski klub jedini je s tri predstavnika u top deset. Uz Hodaka, tu su i Španjolac Iker Almena na petom mjestu (77,2) te Šimun Hrgović, koji dijeli osmo mjesto s ocjenom 76,7.

Zagrebački Dinamo, osim pobjednika Domíngueza, ima još jednog igrača na ljestvici. Riječ je o Šveđaninu Matteu Pérezu Vinlöfu, koji s ocjenom 76,6 zatvara popis deset najboljih. Svoje mjesto na ljestvici našao je i Filip Krušelj iz Slaven Belupa na sedmom mjestu, dok je jedini predstavnik slovenske lige Litvanac Artemi Tutykinas iz Celja.

