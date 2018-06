Ovo je Argentina za Hrvatsku: Četvorica novih i upitna obrana

Kiks Argentine protiv Islanda (1-1) natjerao je Jorgea Sampaolija da Messija i društvo počne pripremati na drugi način.

Utakmica s Hrvatskom je u četvrtak od 20 sati u Nižnjem Novgorodu i sad Sampaoli na Vatrene ide s nekim preinakama jer bi u slučaju novog kiksa doveo prolazak skupine u pitanje.

Iz sastava bi, prema pisanju argentinskih medija, trebali ispasti Rojo, Biglia, Di Maria i Maxi Meza.

Ovako je to izgledalo protiv Islanda.

Na Hrvatsku bi oni krenuli u formaciji 3-4-3 što znači da Sampaoli ponovno eksperimentira. Točnije, ne odustaje od svoje ideje ofenzivnog nogometa, čak i pod cijenu da ga to košta slabije obrambene igre.

Argentina se mučila u kvalifikacijama za Rusiju, bilo je tu puno lutanja, tako da (opet) nova postava protiv Hrvatske nikog ne iznenađuje.

Ovako bi Argentina trebala istrčati u Nižnjem Novgorodu.

Caballero; MERCADO, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, ENZO PEREZ, ACUNA; Messi, Aguero, PAVON

Foto: Reuters/Screenshot

Obrana bi s četiri čovjeka spala na tri, a novi u toj postavci bio bi Sevillin Gabriel Mercado. On bi se trebao naći na desnoj strani tog obrambenog trojca, 'libero' će biti Nicolas Otamendi, a lijevo od njega Nicolas Tagliafico iz Ajaxa.

On je inače lijevi bek i protiv Islanda je igrao na toj poziciji, no Argentinci pišu da će protiv Hrvatske igrati lijevog stopera. Sveukupno, moramo priznati, to izgleda - tanko! Obrana Argentine je curila i protiv Islanda...

Budući da Sampaoli mijenja formaciju, morat će posegnuti 'letećim' bekovima. Desno ostaje Eduardo Salvio iz Benfice, lijevo ide Marcos Acuña iz Sporting Lisabona.

U srcu veznog reda ostaje iskusni Javier Mascherano dok će Sampaoli umjesto blijedog Lucasa Biglie protiv Islanda na Hrvatsku poslati Bocinog Enza Pereza (31).

Bivši veznjak Benfice i Valencije u roster je upao naknadno nakon teške ozljede zamišljenog prvotimca Manuela Lanzinija iz West Hama.

Totalnu ofenzivu predvodi kapetan Lionel Messi, 'preživio' je i njegov veliki prijatelj Kun Aguero koji je zabio Islandu. No zato bi trebao ispasti Angel Di Maria i umjesto njega Sampaoli želi vidjeti Cristiana Pavona iz Boce.

Taj trio napast će Dalićevu Hrvatsku koja bi također trebala doživjeti neke promjene, igrački i formacijski.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.