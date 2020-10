'Falio mi je gol u reprezentaciji, pa skinuli smo i to prokletstvo'

Ante Budimir (29) debitirao je asistencijom, a Domagoj Bradarić (20) je asistirao Brekalu za gol. 'Drago mi je da se širi krug reprezentativaca, dolaze novi, mlađi i pokazuju što mogu', objasnio je Pašalić

<p>Napokon da se i meni otvorilo u reprezentaciji, stvarno sam presretan. Falilo mi je da nešto pokažem u reprezentativnom dresu nakon dobrih igara u <strong>Atalanti</strong>. Drago mi je da sam golom pomogao Hrvatskoj i da smo skinuli proklestvo, započeo je nakon prvijenca u dresu reprezentacije i pobjede 'vatrenih' protiv <strong>Švicarske </strong>(2-1) <strong>Mario</strong> <strong>Pašalić</strong>.</p><p>Jako je dobro Hrvatska odigrala u St. Gallenu, a posebno su dobro izgledali debitanti, ali i igrači koji inače imaju manje prilike dokazati se u dresu reprezentacije. Tako su oduševili <strong>Dario</strong> <strong>Melnjak </strong>i <strong>Domagoj</strong> <strong>Bradarić </strong>na lijevoj strani, kao i Ante Budimir nakon ulaska s klupe.</p><p>- Drago mi je da se širi krug reprezentativaca, dolaze novi, mlađi i pokazuju što mogu te da će svojim igrama pomoći reprezentaciji. stvarali smo šanse, nismo im dozvolili puno prilika. Izbornik je rekao da stojimo čvrsto kompaktno i da ih čekamo pa krenemo u presing i to nam je dobro išlo - objasnio je 'Paša'.</p><p>Na tribinama je bilo 5000 gledatelja, a u većini su to bili navijači Hrvatske.</p><p>- Osjećali smo se kao kod kuće, napokon se dogodio taj korak da se malo po malo vraćaju navijači i to me jako veseli</p><p>Sad slijede utakmice protiv Švedske i Francuske u Ligi nacija.</p><p>- Uvijek je dobro krenuti u mini ciklus od tri utakmice pobjedom, pogotovo da operemo gorak okus od devetog mjeseca kad nismo krenuli dobro, a sad smo puni želje i motivacije da to ispravimo u Ligi nacija. Imali smo kontrolu, dominaciju, možemo biti sretni, svaka je pobjeda važna za samopouzdanje i koeficijent - zaključio je veznjak Atalante. </p><p>A asistenciju je u debiju za 'vatrene' imao i napadač Osasune, <strong>Ante Budimir</strong>. Odlično se Ante snašao nakon ulaska s klupe.</p><p>- Stvarno sam sretan i ponosan da sam imao priliku igrati za 'vatrene'. Mislim da je svaka pobjeda važna i da u pravom ozračju idemo na Švedsku i Francusku - započeo je debitant u reprezentaciji Ante Budimir i dodao:</p><p>- Jasno je da je naša ekipa prepuna kvalitetnih igrača i svatko tko dobije priliku treba dati maksimum i iskoristiti ju. Drago mi je da sam dobio pola sata i mogao pomoći ekipi da ostvari pozitivan rezultat.</p><p>Sad slijede izazovi u Ligi nacija kad u goste stižu <strong>Švedska </strong>(11. listopada) i <strong>Francuska </strong>(14. listopada).</p><p>- Jasno je koji je cilj - ostati u elitnoj skupini Lige nacija. Jasno je što želimo i što se očekuje protiv Švedske, to će biti tvrda utakmica, ali mislim da smo na pravom putu.</p>