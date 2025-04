Ovo je bizarno! Rijeka je Istru prijavila delegatu zbog usporenih snimki na semaforu?!

Istra je prije dva tjedna demolirala Dinamo na Aldo Drosini, a proteklog vikenda je prvoligaš iz Pule očitao nogometnu bukvicu i Rijeci (2-0) koja je propustila pobjeći Hajduku na vrhu ljestvice.

Momčad Gonzala Garcije dominirala je cijelu utakmicu i oduševila, zbog čega mnogi navijači Dinama zazivaju njegov dolazak na klupu maksimirskog kluba. Zabili su dva gola i nadigrali Riječane, a moglo je biti i uvjerljivije. Gosti su djelovali nemoćno i bezidejno, daleko od razine kluba koji se bori za naslov prvaka. A kako to obično biva, kada te na travnjaku protivnik potuče do nogu, onda tražiš alibije i razloge izvan travnjaka. A jedan bizarni pronašli su Riječani i zbog toga su Istru prijavili delegatu Darku Podnaru.

Istra 1961 i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kako pišu Sportske novosti, Rijeci je zasmetalo što su se na početku utakmice na semaforu stadiona, uz kadrove s utakmice, prikazivale i usporene snimke. Razlog leži u produkciji MAXsporta koja je slala pogrešan signal na semafor i tako usmjerila taj prijenos, a ne onaj direktni bez snimki. Inače, postoje i propisi koji kažu da se utakmica na semaforu ne smije prenositi uz usporene snimke.

Trajalo je to 15-ak minuta, nije poznato kako je to točno utjecalo na izvedbu gostujućih nogometaša, ali predstavnici Rijeke su to prijavili delegatu i tražili od njega da unese u zapisnik. Nevjerojatno je čime se bave u trenucima dok se bore za naslov...

Zbog ovog bizarnog detalja, kojeg je malo tko i primijetio, Istri prijeti financijska kazna. Kakvu će zadovoljštinu od toga imati Riječani, nikome nije jasno. Teško će im to zacijeliti rane nakon što ih je rival razbio na travnjaku.