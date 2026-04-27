NOVA GARNITURA 'ZMAJEVA'

Ovo je dres Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo u SAD-u?

Piše Issa Kralj,
Proizvođač je španjolski brend Kelme, koji inače oblači reprezentaciju BiH. Na domaćoj plavoj garnituri još se nalazi i geometrijski uzorak inspiriran tamošnjim kulturnim motivima

Još manje od dva mjeseca ostalo je do početka nogometne ludnice i Svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, a sve više pažnje privlače dresovi reprezentacija. Sada je procurio i navodni dres Bosne i Hercegovine koja se po drugi puta u povijesti plasirala na najveću svjetsku nogometnu pozornicu. "Footy Headlines", najpopularnija stranica za nogometne dresove, objavila je nove obje garniture 'zmajeva' koje će nositi na SP-u. 

Domaći dresovi su prepoznatljive kraljevsko plave boje sa žutim obrubom i okovratnikom na kopčanje. Proizvođač je španjolski brend Kelme, koji inače oblači reprezentaciju BiH. Na domaćoj plavoj garnituri još se nalazi i geometrijski uzorak inspiriran tamošnjim kulturnim motivima. 

Gostujući dresovi su bijele boje, a na njima je otisnut uzorak ljiljana. Na njemu je žuti okovratnik i prugasti detalj na rukavima. 

"Footy Headlines" do sada je najčešće točno prognozirao nove dresove pa ostaje vidjeti je li to slučaj i ovog puta. Kelme je inače rasprodao sve dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo, iako dres još uvijek nije ni predstavljen. Cijena dresova iznosi 100 eura, a španjolski brend službeno predstavljanje dresova najavio je za svibanj. 

