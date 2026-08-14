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ZALJUBLJENI PAR

OVO JE FOTKA DANA Emotivni Bloudek nakon srebra potrčao zaručnici, pao je i poljubac

Piše HINA, Issa Kralj,
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OVO JE FOTKA DANA Emotivni Bloudek nakon srebra potrčao zaručnici, pao je i poljubac
Foto: Facebook: AK Dinamo Zrinjevac
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Bloudek šokirao Europu: osvojio srebro na 800 m i upisao se u hrvatsku atletsku povijest, a odmah nakon cilja slavio je u zagrljaju zaručnice

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Marino Bloudek je postao tek treći hrvatski trkač i peti hrvatski atletičar koji je osvojio medalju na europskom prvenstvu, kad je u četvrtak navečer drugi prošao ciljem finalne utrke na 800 metara u Birminghamu.

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Foto: Instagram story

Bloudek je ispisao novu stranicu povijesti hrvatske atletike, nakon što je Hrvatska posljednju medalju u toj disciplini osvojila 1974. Hrvat je nakon što je protrčao kroz ciljnu ravninu pojurio u zagrljaj svoje zaručnice, također atletičarke Natalije Švenda. Pao je i poljubac uz atletsku stazu, a njihova ljubavna priča počela je na Hanžekovićevom memorijalu. 

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Nakon osvojenog srebra u Engleskoj, Bloudek je bio prepun emocija.

- Nakon 52 godine od zlatne medalje Luciana Sušnja u Rimu, ovo srebro mi je kao zlato, posebno kad je (osvojeno) u takvoj snažnoj konkurenciji. Čestitam Marku Englishu na zlatu, ali za mene je ovo pobjeda i veliki korak za mene, moj tim, mog trenera, mog menadžera i za Hrvatsku. Ponosan sam na svoju današnju izvedbu -  izjavio je 27-godišnji Virovitičanin, bivši juniorski europski prvak u ovoj disciplini iz 2017.

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