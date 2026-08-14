OVO JE FOTKA DANA Emotivni Bloudek nakon srebra potrčao zaručnici, pao je i poljubac

Marino Bloudek je postao tek treći hrvatski trkač i peti hrvatski atletičar koji je osvojio medalju na europskom prvenstvu, kad je u četvrtak navečer drugi prošao ciljem finalne utrke na 800 metara u Birminghamu.

Bloudek je ispisao novu stranicu povijesti hrvatske atletike, nakon što je Hrvatska posljednju medalju u toj disciplini osvojila 1974. Hrvat je nakon što je protrčao kroz ciljnu ravninu pojurio u zagrljaj svoje zaručnice, također atletičarke Natalije Švenda. Pao je i poljubac uz atletsku stazu, a njihova ljubavna priča počela je na Hanžekovićevom memorijalu.

Nakon osvojenog srebra u Engleskoj, Bloudek je bio prepun emocija.

- Nakon 52 godine od zlatne medalje Luciana Sušnja u Rimu, ovo srebro mi je kao zlato, posebno kad je (osvojeno) u takvoj snažnoj konkurenciji. Čestitam Marku Englishu na zlatu, ali za mene je ovo pobjeda i veliki korak za mene, moj tim, mog trenera, mog menadžera i za Hrvatsku. Ponosan sam na svoju današnju izvedbu - izjavio je 27-godišnji Virovitičanin, bivši juniorski europski prvak u ovoj disciplini iz 2017.