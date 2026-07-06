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Ovo je Hrvatska! Školovali smo Izraelce, a nakon Gradskog vrta sve je bliže Svjetsko prvenstvo

Piše Zdravko Barišić,
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Ovo je Hrvatska! Školovali smo Izraelce, a nakon Gradskog vrta sve je bliže Svjetsko prvenstvo
Foto: Fiba
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HRVATSKA - IZRAEL 103-75 Bila je to hrvatska košarkaška rapsodija pred nekoliko tisuća gledatelja u Gradskom vrtu. Možda i najbolja predstava u posljednjih nekoliko godina. Moćno, suvereno, energično i lepršavo pa i s puno doze atraktivnosti i genijalnosti

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Nepredvidljiva je i čudnovata ta košarka, pogotovo prema nama Hrvatima. Sjetit će se mnogi tih turobnih i teških dana, kada je Hrvatska prošlog ljeta opet pala na dno. Dok su se najbolje europske reprezentacije pripremale za Europsko prvenstvo, mi smo igrali pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Zaboljelo je i one vječne optimiste, budućnost nije izgledala najblistavija, ali jedan čovjek je vjerovao da Hrvatska opet može biti moćna, snažna i goropadna kao nekad! I sve ono što je obećao i zamislio, ispunio je već godinu dana kasnije. Zaista, reprezentacija Tomislava Mijatovića vratila je vjeru u našu košarku!

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