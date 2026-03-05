Ovo je Juventusova zvijezda. Pogledajte kako se oporavlja

Belgijski reprezentativac i napadač Juventusa, Loïs Openda (26), privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama objavom fotografije s tretmana oporavka. Umjesto uobičajenih metoda, Openda se odlučio za hidžamu, odnosno cupping terapiju, drevnu metodu koja postaje sve popularnija među vrhunskim sportašima.

Prizor nogometaševih leđa i nogu prekrivenih desecima čašica mnoge je ostavio bez teksta, no za sportaše s gustim rasporedom utakmica poput Opende, brz i učinkovit oporavak je ključan. Hidžama, metoda koja uključuje stvaranje vakuuma na koži, pomaže u smanjenju napetosti mišića, potiče lokalnu cirkulaciju i ubrzava regeneraciju tkiva. Posebno je učinkovita za mišićne skupine koje su najviše opterećene tijekom treninga, poput leđa, ramena i nogu.

Foto: Instagram

Personalizirani pristup belgijskog stručnjaka

Iza Opendinog tretmana stoji specijalizirani centar Akhijama Belgium, koji vodi certificirani praktikant Rayane Chauveheid s više od pet godina iskustva. Ovaj centar postao je odredište za brojne profesionalne sportaše koji traže holistički pristup oporavku. Osim Opende, njegove usluge koriste i zvijezde poput Serhoua Guirassyja iz Borussije Dortmund i Ismaela Saibarija iz PSV Eindhovena.

Usluge centra nisu ograničene samo na cupping, već uključuju i masažu dubokog tkiva te masažu vrućim čašicama kako bi se mišići dodatno opustili. Pristup je uvijek personaliziran i prilagođen individualnim potrebama sportaša, bilo da se radi o pripremi za utakmicu ili oporavku nakon napora. Riječ je o usluzi koja nadopunjuje standardnu fizičku pripremu i pomaže sportašima da održe tijelo na najvišoj razini.