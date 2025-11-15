Ovo je moguća misija: Hrvatice mogu u elitu nakon 16 godina

Gdje ste bili i što ste radili 2009. godine? Hrvatske tenisačice, primjerice, prije 16 godina zadnji put bile su dio svjetske elite u Billie Jean King Cupu, odnosno među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Doduše, tad se još zvao Fed Cup, kako ga je mnogima i danas lakše i simpatičnije nazivati. S obzirom na to gdje su provele velik dio posljednjeg desetljeća i pol, koprcajući se na dnu Euroafričke zone, zvuči čak i senzacionalno da u subotu i nedjelju u Areni Varaždin imaju šansu izboriti Svjetsku skupinu sa 16 najboljih reprezentacija.

Za to bi ostvarenje Hrvatska morala biti ispred Kolumbije i Češke. Na prvu ne zvuči realno biti ispred Čehinja, koje su ženska teniska velesila, no u Varaždin su doputovale bez niza Top 100 igračica (Muchova, Vondroušova, Bouzkova, Siniakova...). Istina, ovdje je trenutno po plasmanu najbolja, Linda Noskova (WTA 13), ali prvi sljedeći reket Češke je Nikola Bartunkova (WTA 130).

- Češka je kao Brazil u nogometu, ako im ne dođu najbolje, imaju još 15 vrhunskih - kaže hrvatski izbornik Marin Bradarić.

Varaždin: Konferencija za medije hrvatske teniske reprezentacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Opet, s ovakvim pogledom na češku reprezentaciju raste optimizam u našem taboru unatoč otkazivanju Donne Vekić zbog ozljede gležnja, koja se ovog tjedna vratila na poziciju najbolje hrvatske tenisačice. Doduše, za ikakvu pomisao o takvom raspletu najprije treba pobijediti Kolumbiju u subotu (14:00, Sportska TV). Antonia Ružić bit će svakako prvi hrvatski reket, Petra Marčinko, premda je Bradarić ostavio otvoreno pitanje, s obzirom na formu, izvjesno drugi.

Inače, u BJK kupu susret otvaraju nominalno drugi reketi, slijedi meč prvih i potom parova. Protiv Kolumbije to vjerojatno znači Ružić - Osorio (WTA 80), dok bi meč drugih ploča trebao biti "zicer" s obzirom na to da je prva sljedeća Kolumbijka Yuliana Lizarazo tek 744. Za par je glavnu kandidaturu istaknula Tara Würth.

- Ova tvrda podloga nam zaista odgovara - rekla je Tonka Ružić, djevojka iz Orehovice, koja će zaigrati skoro pa na domaćem terenu.