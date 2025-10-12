Ovo je mogući sastav Hrvatske protiv Gibraltara: Kovačić će nastupiti nakon pet mjeseci!

Iz Češke bez greške. Tom poštapalicom najbolje se može opisati posao koji je hrvatska nogometna reprezentacija odradila u Pragu. Po uzdignutim rukama naših igrača nakon remija 0-0 s Češkom bilo je jasno da su ciljali ne izgubiti. I uspjeli su, praktički potvrdivši prvo mjesto u skupini koje izravno vodi na Svjetsko prvenstvo.

Naši su reprezentativci odmah nakon utakmice odletjeli kući. Već oko 2.45 sati bili su u Varaždinu, gdje ih od 20.45 sati čeka dvoboj s Gibraltarom. Izbornik Zlatko Dalić, jasno, ništa ne prepušta slučaju, želi što prije i matematički osigurati prvo mjesto (do kraja su još tri utakmice). U odnosu na Prag, u početnom sastavu očekuje se nekoliko promjena.

Gibraltar, reprezentacija koja je prije nekoliko dana izgubila prijateljsku utakmicu od skromne Nove Kaledonije (2-0), idealan je protivnik za isprobavanje novih rješenja. Dominik Kotarski nedavno je izjavio da vjeruje kako zaslužuje priliku među vratnicama. Večeras bi ju trebao dobiti.

Pokretanje videa... 00:42 Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Posebna je priča Luka Vušković (18) za kojeg se nagađalo da bi mogao dobiti šansu u prvih 11, ali na kraju je prepušten mladoj reprezentaciji koju čeka važan kvalifikacijski dvoboj za Euro protiv Ukrajine.

Luka Modrić u Varaždinu će napokon moći predahnuti, a dirigentsku palicu preuzet će njegov kum Mateo Kovačić. Nakon mjeseci borbe s ozljedama, Kovačić je napokon zdrav, ali još nije nastupio za Manchester City ove sezone. No Dalić mu kroz reprezentaciju želi pomoći da uhvati natjecateljski ritam i olakša povratak u klupsku postavu. Vjerovali ili ne, Kovačić još nije odigrao ni minute u ovim kvalifikacijama, posljednji put u kockastom dresu nastupio je u ožujku u Parizu, protiv Francuske u Ligi nacija. Posljednji nastup u nogometu zabilježio je za klub 20. svibnja. protiv Bournemoutha.

Određenu minutažu trebali bi dobiti i desni bek Ivan Smolčić, lijevi bek Domagoj Bradarić (povratnik u reprezentaciju nakon četiri godine), krilni napadač Marco Pašalić i mladi napadač Franjo Ivanović.

Mogući sastav Hrvatske (4-2-3-1):

Kotarski - Smolčić, Erlić, Pongračić, Bradarić - Modrić, Kovačić - Majer, Baturina, Perišić - Ivanović