Obavijesti

Sport

Komentari 17
PRILIKA ZA ROTACIJU

Ovo je mogući sastav Hrvatske protiv Gibraltara: Kovačić će nastupiti nakon pet mjeseci!

Piše Mato Galić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je mogući sastav Hrvatske protiv Gibraltara: Kovačić će nastupiti nakon pet mjeseci!
Foto: Andrew Milligan

Određenu minutažu trebali bi dobiti i desni bek Ivan Smolčić, lijevi bek Domagoj Bradarić (povratnik u reprezentaciju nakon četiri godine), krilni napadač Marco Pašalić i mladi napadač Franjo Ivanović

Iz Češke bez greške. Tom poštapalicom najbolje se može opisati posao koji je hrvatska nogometna reprezentacija odradila u Pragu. Po uzdignutim rukama naših igrača nakon remija 0-0 s Češkom bilo je jasno da su ciljali ne izgubiti. I uspjeli su, praktički potvrdivši prvo mjesto u skupini koje izravno vodi na Svjetsko prvenstvo.

UOČI GIBRALTARA FOTO Ovako Varaždin dočekuje 'vatrene'! Pogledajte fan zonu
FOTO Ovako Varaždin dočekuje 'vatrene'! Pogledajte fan zonu

Naši su reprezentativci odmah nakon utakmice odletjeli kući. Već oko 2.45 sati bili su u Varaždinu, gdje ih od 20.45 sati čeka dvoboj s Gibraltarom. Izbornik Zlatko Dalić, jasno, ništa ne prepušta slučaju, želi što prije i matematički osigurati prvo mjesto (do kraja su još tri utakmice). U odnosu na Prag, u početnom sastavu očekuje se nekoliko promjena.

Gibraltar, reprezentacija koja je prije nekoliko dana izgubila prijateljsku utakmicu od skromne Nove Kaledonije (2-0), idealan je protivnik za isprobavanje novih rješenja. Dominik Kotarski nedavno je izjavio da vjeruje kako zaslužuje priliku među vratnicama. Večeras bi ju trebao dobiti.

Pokretanje videa...

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! 00:42
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Posebna je priča Luka Vušković (18) za kojeg se nagađalo da bi mogao dobiti šansu u prvih 11, ali na kraju je prepušten mladoj reprezentaciji koju čeka važan kvalifikacijski dvoboj za Euro protiv Ukrajine. 

Luka Modrić u Varaždinu će napokon moći predahnuti, a dirigentsku palicu preuzet će njegov kum Mateo Kovačić. Nakon mjeseci borbe s ozljedama, Kovačić je napokon zdrav, ali još nije nastupio za Manchester City ove sezone. No Dalić mu kroz reprezentaciju želi pomoći da uhvati natjecateljski ritam i olakša povratak u klupsku postavu. Vjerovali ili ne, Kovačić još nije odigrao ni minute u ovim kvalifikacijama, posljednji put u kockastom dresu nastupio je u ožujku u Parizu, protiv Francuske u Ligi nacija. Posljednji nastup u nogometu zabilježio je za klub 20. svibnja. protiv Bournemoutha. 

KLUB 100 Zlatko Dalić u društvu Joachima Lowa, Oscara Tabareza, Didiera Deschampsa... Evo po čemu
Zlatko Dalić u društvu Joachima Lowa, Oscara Tabareza, Didiera Deschampsa... Evo po čemu

Određenu minutažu trebali bi dobiti i desni bek Ivan Smolčić, lijevi bek Domagoj Bradarić (povratnik u reprezentaciju nakon četiri godine), krilni napadač Marco Pašalić i mladi napadač Franjo Ivanović

Mogući sastav Hrvatske (4-2-3-1):

Kotarski - Smolčić, Erlić, Pongračić, Bradarić - Modrić, Kovačić - Majer, Baturina, Perišić - Ivanović

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025