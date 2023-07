Ovo je najplaćeniji košarkaš u povijesti. Inkasirat će 304 mil. $

Luka Dončić? Jayson Tatum? Giannis Antetokounmpo? Steph Curry? Nikola Jokić? Ma, ne...

Vlasnik novog najvećeg ugovora u povijesti košarke je - Jaylen Brown (26)! Košarkaš Boston Celticsa potpisao je s klubom takozvani 'supermax' ugovor na pet godina, vrijedan 304 milijuna dolara, izvještava NBA 'insajder' Shams Charanija. Dosadašnji rekorder bio je Nikola Jokić (270 mil. dolara).

Boston je prošle sezone bio najveći favorit osvajanje za naslova, no zapeo je u finalu istočne konferencije. Nakon zaostatka 3-0 od Miamija, nanizali su tri pobjede, došli do izjednačenja i bili na pragu najvećeg preokreta u povijesti lige, no u odlučujućoj, sedmoj utakmici su se 'ugasili' i ostali bez toliko željenog finala, u kojem je Miami poražen od Jokićeva Denvera.

Foto: Winslow Townson/REUTERS

Novi šok za navijače Bostona uslijedio je nakon što je klub odlučio 'trejdati' ponajboljeg obrambenog igrača lige Marcusa Smarta, koji je u zamjeni u kojoj su sudjelovala tri kluba završio u Memphisu. Boston je odlučio pojačati konkurenciju pod košem i doveo Kristapsa Porzingisa. Navijači su bili bijesni zbog takve odluke klupske uprave, a ovako su ipak malo smirili strasti, produživanjem ugovora jednom od najboljih igrača lige.

Brown je uvršten u drugu najbolju petorku minule sezone, prvi put u karijeri, a Boston je ovim potezom otkrio kod koga će biti ključevi igre u narednim sezonama, koliko god se Tatum slagao s time ili ne...

Foto: Christopher Creveling/REUTERS

Inače, radi se o košarkašu kojeg su Celticsi izabrali kao 4. 'pick' na draftu 2016. godine, vegetarijancu koji proučava povijest, meditaciju i filozofiju. Mnogi ga opisuju kao neuobičajenog sportaša s interesima iznad same košarke.