'Ovo je nevjerojatan uspjeh, ali šteta je ne iskoristiti priliku...'

Izbornik Danske Age Hareide optimističan je uoči utakmice s Hrvatskom. Respektira protivnika, ali najavljuje neku novu, drugačiju Dansku, koja će više napadati nego u prethodnim utakmicama.

- Hrvatska je momčad vrhunskih individualaca, ali i mi imamo jako puno dobrih igrača, a dobri smo i kao momčad, to nas je uostalom i dovelo do ovdje.

Što bi za vas osobno značio prolaz, postali biste dio povijesti danskog nogometa...?

- Ja mislim da mi pišemo dansku povijest bez obzira na to kako završila utakmica. Uopće ne razmišljam o tome, nego samo kako omogućiti momčadi da što bolje igra. Izvukli smo jako puno pouka iz utakmice protiv Irske, isprobavali smo neke situacije protiv Australije, protiv Francuske smo se povukli i probali blok... Znali smo da će ove tri utakmice u grupnoj fazi biti puno teže od onoga ranije, kao što će i naredne biti teće. Hrvatska je jako dobra, dobro se brani i napada, radi dobar presing, kod njih se lopta kreće jako dobro. Uostalom, Argentinu i Nigeriju su tako iznenadili. Oni imaju dobre napadače koji dobro čitaju igru. Obje će momčadi testirati jedna drugu ofenzivno, i vjerujem da će navijači vidjeti dobru utakmicu.

Kako zaustaviti Modrića preko koga teče igra Hrvatske?

- Nije to jedini zadatak, tu su i Rakitić, Mandžukić, Perišić... Modrić je sjajan igrač, igra u sjajnom klubu, on se jako ističe i mi to dobro znamo, ali moramo vidjeti kako ih sve zaustaviti, ne samo njega.

Što trebate učiniti da oslobode sve potencijale momčadi uoči ove utakmice?

- Treba nam sve, i niski blok, i napad, i presing. Poanta je kakav je naš stav na terenu. Bit će razdoblja u kojima ćemo se braniti, i u kojima ćemo napadati, možda igrati i na kontre. Tko bude pametniji sutra, taj će proći dalje.

Eriksen je rekao da on nije nimalo lošiji od Modrića. Mislite li da on može neutralizirati Modrića?

- On je jako kvalificiran igrač, imao je jedan gol i jednu asistenciju, a ima sposobnosti za više. Možda će to biti utakmica između njih dvojice u sredini, imat ćemo priliku vidjeti dva sjajna igrača, i to će biti zanimljivo za navijače.

Tko će početi utakmicu?

- Vidjet ćemo kako ćemo poeti, ali i tko će ući. Možda budu i kazneni udarci, pa i to treba uzeti u obzir. Imamo jako puno toga o čemu moramo razmisliti.

Modrić voli asistirati vanjskim dijelom noge, postoje li i drugi igrači koji tako dodaju i pucaju, i sviđa li vam se to?

- Ima igrača koji to rade, ali imate pravo, on jako puno dodaje na taj način, i to izgleda fenomenalno. Kratke lopte, duge lopte, precizne lopte... Zato i igra u Realu.

Ovo vam je četvrta utakmica, možda će biti produžeci... Je li kondicijski i fizički teško ili je još prerano za umor?

- Teško je reći, mi jako puno trčimo, međutim naši igrači su se jako dobro oporavili. Kondicijski izgledamo jako dobro, nismo do sada imali problema, nismo potrošeni... Hrvatska je iskoristila priliku da im jednu utakmicu odigraju rezerve.

Razmišljate li o penalima?

- Razgovarali smo, gledali smo kako se u LP i na prethodnim turnirima ispucavali penali, gledali smo statistiku, koji ih igrači izvode u klubovima... Vidjet ćemo, stožer se pripremio za tu mogućnost, znamo koji će nam igrači trebati kao zamjene ako stvari krenu u tom smjeru...

Jeste li osjetili drugačiju atmosferu među igračima nakon grupe?

- Uvijek postoji napetost, većina igrača nije bila na SP do sada, bili su napeti, ali sutra neće biti. Napetost je malo jenjala. Ako želimo ostati u Rusiji, moramo pobijediti. Nevjerojatno je da smo dogurali do ovdje, ali želimo iskoristili ovu sjajnu priliku.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.